Anlaşmasız Brexit engellenince sterlin yüzde 0.5 yükseldi
2 saat önce
Birleşik Krallık Avam Kamarası'nın, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız ayrılmanın sağlanması için başbakanın parlamentoyu "askıya almasını" zorlaştıran yasa tasarısını onaylamasıyla, sterlin yüzde 0.5 değer kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:05 Kaynak: DHA
– Birleşik Krallık
Avam Kamarası'nın, ülkenin Avrupa Birliği
'nden (AB) anlaşmasız ayrılmanın sağlanması için başbakanın parlamentoyu "askıya almasını" zorlaştıran yasa tasarısını onaylamasıyla, sterlin yüzde 0.5 değer kazandı.
Bütçe Yükümlülükleri Ofisi, günün erken saatlerinde, anlaşmasız bir Brexit'in durgunluğa ve sterlinde keskin bir düşüşe neden olacabileceği uyarısı yapmıştı. Sterlin
, dolar karşısında yüzde 0.46 değer kazanarak 1.2496 düzeyine kadar yükseldi.
- İstanbul
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