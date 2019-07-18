Son Dakika Haberleri: Anlaşmasız Brexit engellenince sterlin yüzde 0.5 yükseldi
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Anlaşmasız Brexit engellenince sterlin yüzde 0.5 yükseldi

2 saat önce

Birleşik Krallık Avam Kamarası'nın, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız ayrılmanın sağlanması için başbakanın parlamentoyu "askıya almasını" zorlaştıran yasa tasarısını onaylamasıyla, sterlin yüzde 0.5 değer kazandı.

Anlaşmasız Brexit engellenince sterlin yüzde 0.5 yükseldi, System.String[]
Birleşik Krallık Avam Kamarası'nın, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız ayrılmanın sağlanması için başbakanın parlamentoyu "askıya almasını" zorlaştıran yasa tasarısını onaylamasıyla, sterlin yüzde 0.5 değer kazandı.
Bütçe Yükümlülükleri Ofisi, günün erken saatlerinde, anlaşmasız bir Brexit'in durgunluğa ve sterlinde keskin bir düşüşe neden olacabileceği uyarısı yapmıştı.
Sterlin, dolar karşısında yüzde 0.46 değer kazanarak 1.2496 düzeyine kadar yükseldi.


- İstanbul
Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Sterlin, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:05 Kaynak: DHA
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