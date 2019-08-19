Anlaşmasız Brexit halinde AB vatandaşları "serbest dolaşamayacak"
45 dakika önce
İngiliz hükümeti, Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız ayrılık halinde AB vatandaşlarının ülkede serbest yaşama ve çalışma hakkının sonlandırılacağını bildirdi.
İngiliz hükümeti, Avrupa Birliği
'nden (AB) anlaşmasız ayrılık halinde AB vatandaşlarının ülkede serbest yaşama ve çalışma hakkının sonlandırılacağını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:24
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