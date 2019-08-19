Son Dakika Haberleri: Anlaşmasız Brexit halinde AB vatandaşları "serbest dolaşamayacak"
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Anlaşmasız Brexit halinde AB vatandaşları "serbest dolaşamayacak"

45 dakika önce

İngiliz hükümeti, Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız ayrılık halinde AB vatandaşlarının ülkede serbest yaşama ve çalışma hakkının sonlandırılacağını bildirdi.

Anlaşmasız Brexit halinde AB vatandaşları
İngiliz hükümeti, Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız ayrılık halinde AB vatandaşlarının ülkede serbest yaşama ve çalışma hakkının sonlandırılacağını bildirdi.
Avrupa Birliği, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:24 
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