'Anlaşmasız Brexit'i önleyecek tasarıya ilk onay
39 dakika önce
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılmasını önlemeye dönük yasa tasarısı, parlamentodaki ilk aşama oylamasında çoğunluk desteği aldı.
İngiltere
'nin Avrupa Birliği
'nden anlaşmasız ayrılmasını önlemeye dönük yasa tasarısı, parlamentodaki ilk aşama oylamasında çoğunluk desteği aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:59
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