Son Dakika Haberleri: 'Anlaşmasız Brexit'i önleyecek tasarıya ilk onay

'Anlaşmasız Brexit'i önleyecek tasarıya ilk onay

39 dakika önce

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılmasını önlemeye dönük yasa tasarısı, parlamentodaki ilk aşama oylamasında çoğunluk desteği aldı.

'Anlaşmasız Brexit'i önleyecek tasarıya ilk onay, System.String[]
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılmasını önlemeye dönük yasa tasarısı, parlamentodaki ilk aşama oylamasında çoğunluk desteği aldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:59 

Ekonomi
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