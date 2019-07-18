Son Dakika Haberleri: Anlaşmasız Brexit'i zorlaştıracak teklif kabul edildi
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Anlaşmasız Brexit'i zorlaştıracak teklif kabul edildi

1 saat önce

İngiltere'de parlamenterler, bir sonraki başbakanın parlamentoyu askıya alarak anlaşmasız Brexit'i gerçekleştirmesini zorlaştıracak karar aldı.

Anlaşmasız Brexit'i zorlaştıracak teklif kabul edildi, System.String[]
İngiltere'de parlamenterler, bir sonraki başbakanın parlamentoyu askıya alarak anlaşmasız Brexit'i gerçekleştirmesini zorlaştıracak karar aldı.
İngiltere, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:47 
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