Anlaşmasız Brexit'i zorlaştıracak teklif kabul edildi
1 saat önce
İngiltere'de parlamenterler, bir sonraki başbakanın parlamentoyu askıya alarak anlaşmasız Brexit'i gerçekleştirmesini zorlaştıracak karar aldı.
İngiltere
'de parlamenterler, bir sonraki başbakanın parlamentoyu askıya alarak anlaşmasız Brexit'i gerçekleştirmesini zorlaştıracak karar aldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:47
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