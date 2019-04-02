Son Dakika Haberleri: Anlaşmasız Brexit ihtimali daha güçlü

Anlaşmasız Brexit ihtimali daha güçlü

21 dakika önce

Avrupa Birliği Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, "Şu anki duruma bakarsak, anlaşma olmadan ayrılık ihtimali daha yüksek" yorumunu yaptı.

Anlaşmasız Brexit ihtimali daha güçlü, System.String[]
Avrupa Birliği Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, "Şu anki duruma bakarsak, anlaşma olmadan ayrılık ihtimali daha yüksek" yorumunu yaptı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:58 

Avrupa Birliği, Ekonomi
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