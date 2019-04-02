Anlaşmasız Brexit ihtimali daha güçlü
21 dakika önce
Avrupa Birliği Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, "Şu anki duruma bakarsak, anlaşma olmadan ayrılık ihtimali daha yüksek" yorumunu yaptı.
Avrupa Birliği
Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, "Şu anki duruma bakarsak, anlaşma olmadan ayrılık ihtimali daha yüksek" yorumunu yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:58
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