Son Dakika Haberleri: "Anlaşmasız Brexit'in maliyeti 90 milyar sterlin olabilir"
Son Dakika Ekonomi Haber

"Anlaşmasız Brexit'in maliyeti 90 milyar sterlin olabilir"

1 saat önce

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, ülkesinin herhangi bir anlaşma olmadan Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının yanlış olduğunu, bunun ülke ekonomisine maliyetinin yaklaşık 90 milyar sterlin olabileceğini bildirdi.

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, ülkesinin herhangi bir anlaşma olmadan Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının yanlış olduğunu, bunun ülke ekonomisine maliyetinin yaklaşık 90 milyar sterlin olabileceğini bildirdi.
İngiliz parlamentosunda konuşan Hammond, Brexit sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Hammond, ülkesinin herhangi bir anlaşma olmadan AB'den ayrılmasının yanlış olduğunu, bunun ülke ekonomisine maliyetinin yaklaşık 90 milyar sterlin olabileceğini belirterek, "İngiliz hükümetinin anlaşmasız ayrılık politikası uygulaması yanlış olacaktır. İnanıyorum ki, büyük bir gururla bir vekili olmaya devam edeceğim bu parlamento, bununla ilgilenecektir." ifadelerini kullandı.
İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılmasının ticari ilişkiler dikkate alındığında yüksek maliyetleri beraberinde getireceğini savunan Hammond, şunları kaydetti:
"Hiç şüphem yok ki anlaşmasız ayrılık, duraklamanın ani etkilerine cevap verilebilmesi için çok miktarda para gerektirecek. Bu da vergilerin azaltılması ya da harcamaların artırılması için yeterli paranın olmaması demek. Fakat izin verirseniz dahası var. Hükümetin analizleri, anlaşmasız ayrılığın, hazineye 90 milyar sterlinlik etki edeceğini gösteriyor."
İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin liderliği için yarışan Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ve eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, yeni bir anlaşma sağlanamaması durumunda İngiltere'nin, 31 Ekim'de kesin olarak anlaşmasız bir şekilde AB'den ayrılacağını belirtmişti.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:58 Kaynak: AA
Philip Hammond, Avrupa Birliği, Sterlin, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Brexit yanlıları Avrupa Parlamentosu'nda çalınan marşa sırt döndü Fuhuştan gözaltına alınıp sınır dışı edilen kadında HİV virüsü çıktı Yine Erdoğan haberi, yine gaf! Haksever bir kez daha yakalandı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Kılıçdaroğlu'na fotoğraflı çağrı: Derhal özür dilemelidir

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 17:57:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Anlaşmasız Brexit'in maliyeti 90 milyar sterlin olabilir"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]