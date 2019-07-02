Son Dakika Haberleri: Anlaşmasız Brexit'in maliyeti 90 milyar sterlin
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Anlaşmasız Brexit'in maliyeti 90 milyar sterlin

44 dakika önce

İngiltere Maliye Bakanı Hammond, ülkesinin herhangi bir anlaşma olmadan Avrupa Birliği'nden ayrılmasının yanlış olduğunu, bunun ülke ekonomisine maliyetinin yaklaşık 90 milyar sterline ulaşabileceğini bildirdi.

Anlaşmasız Brexit'in maliyeti 90 milyar sterlin, System.String[]
İngiltere Maliye Bakanı Hammond, ülkesinin herhangi bir anlaşma olmadan Avrupa Birliği'nden ayrılmasının yanlış olduğunu, bunun ülke ekonomisine maliyetinin yaklaşık 90 milyar sterline ulaşabileceğini bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:47 
Avrupa Birliği, Philip Hammond, Sterlin, Ekonomi
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