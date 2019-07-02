Anlaşmasız Brexit'in maliyeti 90 milyar sterlin
44 dakika önce
İngiltere Maliye Bakanı Hammond, ülkesinin herhangi bir anlaşma olmadan Avrupa Birliği'nden ayrılmasının yanlış olduğunu, bunun ülke ekonomisine maliyetinin yaklaşık 90 milyar sterline ulaşabileceğini bildirdi.
İngiltere Maliye
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:47
Bakanı Hammond, ülkesinin herhangi bir anlaşma olmadan Avrupa Birliği
'nden ayrılmasının yanlış olduğunu, bunun ülke ekonomisine maliyetinin yaklaşık 90 milyar sterline ulaşabileceğini bildirdi.
Fuhuştan gözaltına alınıp sınır dışı edilen kadında HİV virüsü çıktı
Brexit yanlıları Avrupa Parlamentosu'nda çalınan marşa sırt döndü
Yine Erdoğan haberi, yine gaf! Haksever bir kez daha yakalandı