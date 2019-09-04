Anlaşmasız Brexit'in Türkiye'ye maliyeti 3 milyar dolara ulaşabilir

Ticaret Bakanı Pekcan'dan 'Brexit' açıklamaları

İSTANBUL - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, anlaşmasız Brexit'in Türkiye- İngiltere ticaretini olumsuz etkileyeceğini belirterek, "Yapılan çalışmalar sonucunda anlaşmasız Brexit'in Türkiye ticaretini 2,04 milyar dolar etkileneceğini ortaya koyuyor. Bizim yaptığımız çalışmalara göre bu rakam 3 milyar dolara kadar çıkabilir" dedi.

İngiliz ve Türk iş dünyası '10. İngiltere-Türkiye İş Forumu' için bir araya geldi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan foruma katılacak Brexit süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Anlaşmasın Brexit'in iki ülkenin ticaret hacmini etkileyeceğini belirten Pekcan, "İş anlaşmalarını zora girecek. Türkiye ve İngiltere zorlukları fırsata ve başarıya dönüştürebildiği için büyük ülke olmuşlardır. Biz de sizlerden bunu bekliyoruz" dedi.

"Çalışma grubu oluşturduk"

Brexit sonrasında gümrüklerde süreçlerin uzayacağını, maliyetlerin artacağından bahseden Pekcan, "Bakanlık bünyesinde bununla ilgili bir çalışma grubu kurduk. Bu grubun çalışmalarının hızlandırılması noktasında İngiltere Ticaret Bakanı Elizabeth Truss ile görüş birliğine vardık. İkimizde Brexit sürecinin Türkiye-İngiltere ilişkilerini her yönden etkilememesi için bu teknik çalışmalarının hazır olması konusunda hem fikir olduk" dedi.

Yapılan çalışmalar sonucunda anlaşmasız Brexit'in Türkiye ticaretini 2,04 milyar dolar etkileneceğini ortaya koyduğunu söyleyen Bakan Pekcan, bu rakamın 3 milyar dolara kadar çıkabileceğini söyledi. Bu süreçten en fazla otomotiv, tekstil, hazırgiyim, elektronik ile beyaz eşya ticaretinin etkileneceğini belirten Pekcan, "Otomotiv sektörü 1,01 milyar dolar, tekstil 1,03 milyar dolar, elektronik ve beyaz eşyada da 500 milyon dolara kadar ticaretimizin etkilendiğini görüyoruz" diye konuştu.

"İl il bilgilendirme toplantıları yapacağız"

Bakanlık olarak Eylül ayından itibaren il il bilgilendirme ziyaretlerine başlayacaklarını anlatan Pekcan, "Anlaşmasız Brexit'ten bilgi sahibi olmayan firmalarımız var. Bunlarla karşılıklı görüşme yoluyla bilgi vereceğiz. Eylül Ekim ayında bilgilendirme toplantılarını yapacağız, onları da bu geçiş sürecine hazırlayacağız" şeklinde konuştu.