Anlaşmasız Brexit ticareti nasıl etkileyecek?
3 saat önce
Anlaşmasız Brexit durumunda; İngiliz kamyonları gümrük kontrolüne tabi olacak, demiryolu işletme ruhsatları AB içinde geçerliğini kaybedecek, canlı hayvan ve hayvan ürünlerine denetim uygulanacak, ayrıca evcil hayvanların seyahat izinleri geçerliliğini kaybedecek.
Anlaşmasız Brexit durumunda; İngiliz kamyonları gümrük kontrolüne tabi olacak, demiryolu işletme ruhsatları AB içinde geçerliğini kaybedecek, canlı hayvan ve hayvan ürünlerine denetim uygulanacak, ayrıca evcil hayvanların seyahat izinleri geçerliliğini kaybedecek.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:02
Taksiciler İçin 'Standart' Talebi: Kullanmayan Satsın
Vatandaşa Kötü Haber! Aç-Kapa Cezaları Zamlandı
İDO ve BUDO, Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Bazı Seferlerini İptal Etti
27 Yaşındadaki Sperm Donörü, Genç Yaşında 18 Çocuk Babası Oldu