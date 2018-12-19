Son Dakika Haberleri: Anlaşmasız Brexit ticareti nasıl etkileyecek?

Anlaşmasız Brexit ticareti nasıl etkileyecek?

3 saat önce

Anlaşmasız Brexit durumunda; İngiliz kamyonları gümrük kontrolüne tabi olacak, demiryolu işletme ruhsatları AB içinde geçerliğini kaybedecek, canlı hayvan ve hayvan ürünlerine denetim uygulanacak, ayrıca evcil hayvanların seyahat izinleri geçerliliğini kaybedecek.

Anlaşmasız Brexit ticareti nasıl etkileyecek?, System.String[]
Anlaşmasız Brexit durumunda; İngiliz kamyonları gümrük kontrolüne tabi olacak, demiryolu işletme ruhsatları AB içinde geçerliğini kaybedecek, canlı hayvan ve hayvan ürünlerine denetim uygulanacak, ayrıca evcil hayvanların seyahat izinleri geçerliliğini kaybedecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:02 

Avrupa Birliği, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Taksiciler İçin 'Standart' Talebi: Kullanmayan Satsın Vatandaşa Kötü Haber! Aç-Kapa Cezaları Zamlandı

İDO ve BUDO, Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Bazı Seferlerini İptal Etti 27 Yaşındadaki Sperm Donörü, Genç Yaşında 18 Çocuk Babası Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2018 19:13:34. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anlaşmasız Brexit ticareti nasıl etkileyecek?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]