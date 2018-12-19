Anlaşmasız Brexit ticareti nasıl etkileyecek?

Anlaşmasız Brexit durumunda; İngiliz kamyonları gümrük kontrolüne tabi olacak, demiryolu işletme ruhsatları AB içinde geçerliğini kaybedecek, canlı hayvan ve hayvan ürünlerine denetim uygulanacak, ayrıca evcil hayvanların seyahat izinleri geçerliliğini kaybedecek.

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İDO ve BUDO, Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Bazı Seferlerini İptal Etti