Süper Lig devi Fenerbahçe'nin uzun zamandır radarına aldığı yıldız futbolcu Rade Krunic hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Krunic, Fenerbahçe'ye transfer olmayı kabul etti.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fenerbahçe Rade Krunic ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı. Ayrıca haberde, Krunic ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Milan'ın, Fenerbahçe'den resmi transfer teklifi beklediği yazıldı.
Takımdaki rolü giderek azalan Krunic, dolayısıyla da ayrılmayı kafasına koydu. Milan yönetimine de ayrılık isteğini ileten Boşnak orta saha, Fenerbahçe'ye transferi için kolaylık sağlanmasını istiyor.
Son Dakika › Futbol › Anlaşma tamam! Krunic Süper Lig devine hayırlı olsun - Son Dakika