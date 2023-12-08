 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Anlaşma tamam! Krunic Süper Lig devine hayırlı olsun - Son Dakika
Üye Girişi

Anlaşma tamam! Krunic Süper Lig devine hayırlı olsun

Fenerbahçe, uzun zamandır peşinde olduğu Rade Krunic ile anlaşma sağladı. Milan ile yeni sözleşme imzalamayan yıldız futbolcu, sarı-lacivertlilere transfer olmayı kafasına koydu ve ayrılık için kulübünden kolaylık istedi.

08.12.2023 - 16:49,  Güncelleme: 17:01
Abone Ol

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin uzun zamandır radarına aldığı yıldız futbolcu Rade Krunic hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Krunic, Fenerbahçe'ye transfer olmayı kabul etti.

FENERBAHÇE İLE ANLAŞMA TAMAM

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fenerbahçe Rade Krunic ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı. Ayrıca haberde, Krunic ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Milan'ın, Fenerbahçe'den resmi transfer teklifi beklediği yazıldı.

AYRILMAK İSTİYOR

Takımdaki rolü giderek azalan Krunic, dolayısıyla da ayrılmayı kafasına koydu. Milan yönetimine de ayrılık isteğini ileten Boşnak orta saha, Fenerbahçe'ye transferi için kolaylık sağlanmasını istiyor.

Anlaşmaya varıldı! Krunic Fenerbahçe'ye hayırlı olsun
Anlaşma tamam! Krunic Süper Lig devine hayırlı olsun
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol
YORUMLAR

Rade Krunic, Fenerbahçe, Milan, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Anlaşma tamam! Krunic Süper Lig devine hayırlı olsun - Son Dakika


19:02
Yıldız futbolcu yok! Galatasaray-Adana Demirspor maçında ilk 11'ler belli oldu Yıldız futbolcu yok! Galatasaray-Adana Demirspor maçında ilk 11'ler belli oldu
18:01
TikTok'ta eşiyle yataktan yayın açtı, yaptıkları da vaadi de mide bulandırıyor TikTok'ta eşiyle yataktan yayın açtı, yaptıkları da vaadi de mide bulandırıyor
18:00
Düşenin dostu olmazmış! Pogba'ya şok üstüne şok Düşenin dostu olmazmış! Pogba'ya şok üstüne şok
17:20
Tarihinin en kötü sezon başlangıcını yapan Manchester United, Premier Lig'i kasıp kavuruyor Tarihinin en kötü sezon başlangıcını yapan Manchester United, Premier Lig'i kasıp kavuruyor
17:04
Borsada 2,5 milyon TL kaybeden okul müdürünün cesedi sahilde bulundu Borsada 2,5 milyon TL kaybeden okul müdürünün cesedi sahilde bulundu
16:58
Dezenformasyon Mücadele Merkezi, yarı çıplak halde götürülen Filistinlilerin Hamas üyesi olduğu iddiasını yalanladı Dezenformasyon Mücadele Merkezi, yarı çıplak halde götürülen Filistinlilerin Hamas üyesi olduğu iddiasını yalanladı
16:49
Anlaşma tamam! Krunic Süper Lig devine hayırlı olsun Anlaşma tamam! Krunic Süper Lig devine hayırlı olsun
16:45
Şahinbey Belediyesi'nin yaptığı 3 katlı köprülü kavşak ile trafik sorunu tarih oldu Şahinbey Belediyesi'nin yaptığı 3 katlı köprülü kavşak ile trafik sorunu tarih oldu

Son Dakika
19:02 Yıldız futbolcu yok! Galatasaray-Adana Demirspor maçında ilk 11'ler belli oldu
18:01 TikTok'ta eşiyle yataktan yayın açtı, yaptıkları da vaadi de mide bulandırıyor
18:00 Düşenin dostu olmazmış! Pogba'ya şok üstüne şok
17:20 Tarihinin en kötü sezon başlangıcını yapan Manchester United, Premier Lig'i kasıp kavuruyor
17:04 Borsada 2,5 milyon TL kaybeden okul müdürünün cesedi sahilde bulundu
16:58 Dezenformasyon Mücadele Merkezi, yarı çıplak halde götürülen Filistinlilerin Hamas üyesi olduğu iddiasını yalanladı
16:49 Anlaşma tamam! Krunic Süper Lig devine hayırlı olsun
16:45 Şahinbey Belediyesi'nin yaptığı 3 katlı köprülü kavşak ile trafik sorunu tarih oldu
16:14 Kassam Tugayları, rehine operasyonu yapan İsrail Özel Kuvvetleri'ni geri püskürttü
16:12 Yazışmalar ortaya çıktı! Seçil Erzan kendisine dua ettirmek için 60 bin lira göndermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2023 19:09:53. #1.13#
SON DAKİKA: Anlaşma tamam! Krunic Süper Lig devine hayırlı olsun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement