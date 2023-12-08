Anlaşma tamam! Krunic Süper Lig devine hayırlı olsun

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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin uzun zamandır radarına aldığı yıldız futbolcu Rade Krunic hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Krunic, Fenerbahçe'ye transfer olmayı kabul etti.

FENERBAHÇE İLE ANLAŞMA TAMAM

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fenerbahçe Rade Krunic ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı. Ayrıca haberde, Krunic ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Milan'ın, Fenerbahçe'den resmi transfer teklifi beklediği yazıldı.

AYRILMAK İSTİYOR

Takımdaki rolü giderek azalan Krunic, dolayısıyla da ayrılmayı kafasına koydu. Milan yönetimine de ayrılık isteğini ileten Boşnak orta saha, Fenerbahçe'ye transferi için kolaylık sağlanmasını istiyor.