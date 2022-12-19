Tuzla'da valeler arasında yaşanan anlaşmazlık sonrası mermiler havada uçuştu! 7 kişinin yakalandığı olay güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Tuzla'da valeler arasında yaşanan anlaşmazlık sonrası mermiler havada uçuştu! 7 kişinin yakalandığı olay güvenlik kamerasına yansıdı

19.12.2022 14:57

İstanbul Tuzla'da farklı iş yerlerinde çalışan valeler arasındaki çıkan tartışma sonucu iki şahıs, sokak ortasında birbirlerine kurşun yağdırdı. Olaya müdahil olan 7 kişi yakalanırken, silahlı çatışma anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Tuzla'da Postane Mahallesindeki bir sokak içerisinde 18 Aralık Pazar günü saat 22.50 sıralarında iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. Art arda gelen silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, çatışmanın yaşandığı sokaktaki iş yerinin vale kulübesinin camlarının da kırıldığını tespit etti. Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, iş yeri yakınında S.Ö. isimli şüpheli şahıs bir adet tabanca ve tabancaya ait 5 adet fişek ile birlikte yakalandı.

SİLAHLI ÇATIŞMAYA GİRDİLER

Güvenlik kamera görüntüleri inceleyen polis, olaya karıştığı belirlenen T.Y., E.Ö., Y.Z.Y., F.S.Y., G.G. ve A.Ö. isimli şüphelileri de kısa süre içerisinde yakaladı. T.Y. isimli şüphelinin yanında, olayda kullanıldığı değerlendirilen bir adet tabanca ele geçirildi. Anlaşmazlık yaşayan valeler silahlı çatışmaya girdi. Olay ile ilgili yapılan incelemede, şahısların sokak içerisindeki farklı iş yerlerinde vale olarak çalıştıkları, aralarındaki anlaşmazlık sebebiyle çatışmanın yaşandığı anlaşıldı.

7 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Konu ile ilgili yakalanan 7 şüpheli hakkında "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret", "genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi", "6136 sayılı kanuna muhalefet" "mala zarar verme" suçları ve "vale hizmetleri çerçevesinde 2918 sayılı karayolları trafik kanununa muhalefet" suçlarından işlem başlatıldı.

OLAY ANI KAMERADA

Şahısların sokak ortasında silah ile birbirlerine ateş ettikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde aynı sokakta bulunan iki şahıs birbirlerine silah ile art arda ateş ediyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tuzla'da valeler arasında yaşanan anlaşmazlık sonrası mermiler havada uçuştu! 7 kişinin yakalandığı olay güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:31 Dünya Kupası'nda skandal kural hatası! Fransızlar konuyu FIFA'ya götürebilir
14:19 Afra Saraçoğlu yüzünden Kubilay Aka ile kavga ettiği iddia edilen Mert Ramazan Demir, olaylı geceyi anlattı: Evet, "öyle bir şey oldu
13:49 Bakan Bilgin'den 3. asgari ücret toplantısı öncesi yeni açıklama
13:38 Akşener'in "İmamoğlu ya da Yavaş aday gösterilirse hayır demeyeceğiz" sözlerine Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken cevap
13:21 Tuzla'da valeler arasında yaşanan anlaşmazlık sonrası mermiler havada uçuştu! 7 kişinin yakalandığı olay güvenlik kamerasına yansıdı
13:24 HDP, Kadıköy'deki protestosunda yaşanan "tokat" olayı için bir kez daha toplandı, çok sayıda kişi gözaltına alındı
13:08 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Aday olmak istiyor musunuz?" sorusuna net cevap: 6 lider "Adayımız sizsiniz" derse elbette olurum
12:59 Berke Özer'den şaşırtan hamle! Türkiye'de anlaştığı kulüp gündem olacak
12:41 İstanbul'un göbeğindeki dükkana baskın! Yüzlerce hayvan boynuzu ve tarihi eser ele geçirildi
12:43 İmamoğlu, Yunan gazetesine röportaj verdi: Erdoğan, geçmişte başına gelenlerden çok daha fazlasını yapmaktan zevk alıyor gibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2022 14:59:47. #1.11#
SON DAKİKA: Tuzla'da valeler arasında yaşanan anlaşmazlık sonrası mermiler havada uçuştu! 7 kişinin yakalandığı olay güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement