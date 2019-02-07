Anlaştılar! Yeni Nesil Savaş Uçağı, İha ve Silahları Birlikte Üretecekler

FRANSA Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Fransız şirketi Safran'ın merkezinde Safran ve Alman MTU şirketleri, yeni nesil savaş uçakları üretimi konusunda iki yıllık anlaşma imzaladı.

FRANSA Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Fransız şirketi Safran'ın merkezinde Safran ve Alman MTU şirketleri, yeni nesil savaş uçakları üretimi konusunda iki yıllık anlaşma imzaladı. Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ve Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen de imza törenine katıldı.



Savaş uçaklarının üretimi iki ülke tarafından eşit şekilde finanse edilecek. Bunun için ilk etapta 65 milyon Euro'luk bütçe ayrıldı.



İNSANSIZ HAVA ACARI DA ÜRETECEKLER



İki ülke arasında yeni silahlar ve insansız hava araçlarının geliştirilmesi konusunda da iş birliği yapılacak. Fransız Airbus ve Dassault şirketleri, uçakların tasarım ve konseptini belirleyecek. İlk uçuş denemesini 2025'te yapacak uçaklar 2040'ta Fransız Rafale ve Alman Eurofighter uçaklarının yerini alacak. Fransa Savunma Bakanı Parly, imza töreninde yaptığı konuşmada "Bugün Avrupa'yı savunma ve güzel Fransa-Almanya iş birliği için önemli bir etapı geçtik" dedi.

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