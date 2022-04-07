Anlatılan Nisa bebeğin hikayesi: Apartmanın önüne bıraktım, zillere bastım ki kolay bulunsun, 2 gün sonra gidip baktım - Son Dakika
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Anlatılan Nisa bebeğin hikayesi: Apartmanın önüne bıraktım, zillere bastım ki kolay bulunsun, 2 gün sonra gidip baktım

07.04.2022 14:07

Yoğun bakımda tedavisi süren 3 aylık Nisa bebeğin hikayesinde her gün yeni bir ayrıntı ortaya çıkıyor. Onu Pendik'e bir binanın önüne bırakan ve tutuklanan anne ise emniyetteki ifadesinde, "Ben çocuğumu özellikle kolay bulunması için apartman önüne bıraktım. Zillere bastım. Kasten öldürmek gibi bir amacım yoktu. İki gün sonra bile olay yerine gidip baktım" diye konuştu.

Pendik'te görev yapan acil tıp teknikeri Büşra Kayalı Durmaz, 29 Mart'ta gittiği bir vakada bulunan terk edilmiş bebeğe sütannelik yaptı. Bebeğe Nisa Mihriban adını veren Durmaz, ambulans içerisinde bebekle çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Olay kısa sürede ülke gündemine oturdu, hatta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu paylaşımı alıntılayarak Durmaz'ı tebrik etti.

"EMZİRİP UYUTUP BİNANIN ÖNÜNE BIRAKTIM"

Bebeğin biyolojik annesi 20 yaşındaki Ebru S. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Nisa'nın babasını hamile kaldığı geceden sonra görmediğini söyleyen Ebru S. ifadesinde, "Sığınma evinde birlikte kaldığım D. ismindeki kadının tavsiyesi üzerine B.M. isimli kadının yanına doğru yola çıktım. Bana Birsen'in çocuk kabul etmediğini söylediler. Bu yüzden de söz konusu eve yakın bir yerde tam adresini bilmediğim 4 katlı bir binanın önüne gittim. Bebeğimi orada emzirdim. Mamasını verdim. Battaniyeye sardım ve uyuttum. Puset içerisindeki yere bıraktım. Sonrada apartman girişindeki zillere basıp saat 11.00-12.00 sıralarında oradan uzaklaştım." dedi.

"İKİ GÜN SONRA OLAY YERİNE GİDİP BAKTIM"

Bebeğin başkaları tarafından alınması için böyle bir şey yaptığını söyleyen Ebru S. "Ben çocuğumu özellikle kolay bulunması için apartman önüne bıraktım. Zillere bastım. Kasten öldürmek gibi bir amacım yoktu. Hatta bir süre etrafta gezinip çocuğu alıp almayacaklarını kontrol ettim. İki gün sonra bile olay yerine gidip baktım. Benim çocuğa bakacak durumum yoktu. Ailemin de bu çocuktan haberi yoktu. Eğer öğrenselerdi bana ve çocuğuma zarar verebilirlerdi." ifadelerini kullandı.

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Ambulans, Pendik, Mart, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Anlatılan Nisa bebeğin hikayesi: Apartmanın önüne bıraktım, zillere bastım ki kolay bulunsun, 2 gün sonra gidip baktım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anlatılan Nisa bebeğin hikayesi: Apartmanın önüne bıraktım, zillere bastım ki kolay bulunsun, 2 gün sonra gidip baktım - Son Dakika
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