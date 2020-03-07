Anlayarak hızlı okuma eğitimi - Son Dakika
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Anlayarak hızlı okuma eğitimi

6 saat önce

Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Harran Üniversitesi ve Eyyübiye Belediyesi tarafından düzenlenen anlayarak hızlı okuma eğitimini tamamlayan öğretmenlere sertifikaları verildi.

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Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Harran Üniversitesi ve Eyyübiye Belediyesi tarafından düzenlenen anlayarak hızlı okuma eğitimini tamamlayan öğretmenlere sertifikaları verildi.

Eyyübiye Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gelecek İçin Oku Projesi kapsamında düzenlenen eğitimi tamamlayanlar için sertifika töreni düzenlendi.

Törene katılan Belediye Başkanı Mehmet Kuş, kursiyerlerin sertifikalarını vererek başarılar diledi.

Kuş, törende yaptığı konuşmada, eğitimle ilgili önemli çalışmalara imza attıklarını belirtti.

Kenttin genç bir nüfusa sahip olduğunu hatırlatan Kuş, "Gelen taleplere ve ilgiye baktığımızda eğitimin çok verimli geçtiğinin farkına varıyoruz. Eğitim anlamında bizimle birlikte elini taşın altına koyan ve bizlere bu konuda katkı sunan herkese teşekkür ederim. Bu projelerimizle öğrenci kardeşlerimizin yanında olmaya ve onlara hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Harran Üniversitesi, Mehmet Kuş, Eyyübiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:18 Kaynak: AA
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