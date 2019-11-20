Son Dakika Haberleri: Ann Wauters sağlık kontrolünden geçti
Son Dakika Spor Ann Wauters sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika Spor

Ann Wauters sağlık kontrolünden geçti

6 saat önce

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferi 39 yaşındaki Ann Wauters sağlık kontrolünden geçti.

Ann Wauters sağlık kontrolünden geçti, System.String[]

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferi 39 yaşındaki Ann Wauters sağlık kontrolünden geçti.


Memorial Kayseri Hastanesi'nde sağlık kontrolünün ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Wauters; "Geri geldiğim için mutluyum. 3 yıl önce buradaydım. Güzel günler geçirdik ve Avrupa kupasını burada yaşadık beraber. Bazı oyuncular gitti ama kalanları tanıyorum. Yeni takım arkadaşları, heyecanlıyım. Umarım bu sene tekrar Euro Cup finali oynarız. Kabul edelim ki Türkiye Ligi de çok zor bir lig. Oyunları kazanıp üst sıralara çıkmak istiyoruz. Taraftarımızın desteğini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

basketbol, Bellona, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


9 asırlık camiye tarihi ayıp
Rıza Durmisi: Fenerbahçe beni istiyor Beşiktaş, Karius'u Liverpool'a gönderme kararı aldı! Türkiye Kupası 5. eleme turu programı belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 19:57:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ann Wauters sağlık kontrolünden geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]