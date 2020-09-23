Anna'dan TRT'ye ziyaret..

TRT İl Müdürü Ayça Yarol Alemdar, nezaket ziyaretinde bulunan Sürat Pateni Milli takım başantrenörü Anna Lukanova'ya nostaljik radyo hediye etti.

Türkiye Sürat Pateni Milli takımı başantrenörü Anna Lukanova, TRT Erzurum İl Müdürü Ayça Yarol Alemdar'ı ziyaret etti. Beraberinde Türkiye Buz Pateni Fedarasyonu Erzurum İl Temsilcisi Vedat Refayeli ve antrenör-tercüman Berk Yetişken ile TRT il Müdürü Ayça Yarol Alemdar'a ziyarette bulunan Anna Lukanova, bir haftadan beridir Erzurum'da antrenmanlarını devam ettiren Sürat Pateni Milli takımının çalışmaları hakkında bilgi verdi, kendisine ve milli takıma desteklerinden ötürü TRT'ye teşekkür etti. Geçen yıl Palandöken'de yapılan milli takım kampını ziyaret ettiğini söyleyen Alemdar da, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirdi, "İnşallah yaşadığımız bu zorlu süreç bir an önce son bulur, bu buluşmalar yarışmalarda olur. TRT olarak biz Türk bayrağını hangi milli takım yurt dışında dalgalandıracaksa biz kurum olarak hep onların yanında olacağız" dedi.

Alemdar, ziyaretin anısına Lukanova'ya ve beraberindeki Refayeli ve Yetişken'e, kuruma ait nostaljik radyo hediye etti. - ERZURUM