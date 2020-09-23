Anna'dan TRT'ye ziyaret.. - Son Dakika

Anna'dan TRT'ye ziyaret..

TRT İl Müdürü Ayça Yarol Alemdar, nezaket ziyaretinde bulunan Sürat Pateni Milli takım başantrenörü Anna Lukanova'ya nostaljik radyo hediye etti.

Anna'dan TRT'ye ziyaret.., System.String[]

TRT İl Müdürü Ayça Yarol Alemdar, nezaket ziyaretinde bulunan Sürat Pateni Milli takım başantrenörü Anna Lukanova'ya nostaljik radyo hediye etti.

Türkiye Sürat Pateni Milli takımı başantrenörü Anna Lukanova, TRT Erzurum İl Müdürü Ayça Yarol Alemdar'ı ziyaret etti. Beraberinde Türkiye Buz Pateni Fedarasyonu Erzurum İl Temsilcisi Vedat Refayeli ve antrenör-tercüman Berk Yetişken ile TRT il Müdürü Ayça Yarol Alemdar'a ziyarette bulunan Anna Lukanova, bir haftadan beridir Erzurum'da antrenmanlarını devam ettiren Sürat Pateni Milli takımının çalışmaları hakkında bilgi verdi, kendisine ve milli takıma desteklerinden ötürü TRT'ye teşekkür etti. Geçen yıl Palandöken'de yapılan milli takım kampını ziyaret ettiğini söyleyen Alemdar da, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirdi, "İnşallah yaşadığımız bu zorlu süreç bir an önce son bulur, bu buluşmalar yarışmalarda olur. TRT olarak biz Türk bayrağını hangi milli takım yurt dışında dalgalandıracaksa biz kurum olarak hep onların yanında olacağız" dedi.

Alemdar, ziyaretin anısına Lukanova'ya ve beraberindeki Refayeli ve Yetişken'e, kuruma ait nostaljik radyo hediye etti. - ERZURUM

Türkiye, Erzurum, Radyo, Milli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 09:48 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Anna'dan TRT'ye ziyaret.. - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: İmam hatiplilerle ilgili sözleri tepki çeken Erol Mütercimler'in 1,5 yıla kadar hapsi isteniyor Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar Mehmetçiğe kesintisiz atış imkanı sunan makineli tüfekler, üstün özellikleriyle dikkat çekiyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 463 liradan işlem görüyor Park halindeki araca 32 dakika boyunca zarar veren trans birey, araçta 37 bin lira zarara yol açtı Kamu kurumlarına girişlerde HES kodu uygulaması bugün resmen başladı Alacaklısının çocuklarını kaçırıp pencereye kelepçeledi! Yetmedi, yolladığı fotoğraflarla babayı tehdit etti Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı
Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattığı konuşulan Müge Anlı'dan cevap: Bırakmam namussuzluk olur Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattığı konuşulan Müge Anlı'dan cevap: Bırakmam namussuzluk olur         
11:38
Aleyna Çakır'ın ölümündeki baş şüpheli Ümitcan Uygun neden tutuklanmadı? Çakır ailesinin avukatı her şeyi açıkladı Aleyna Çakır'ın ölümündeki baş şüpheli Ümitcan Uygun neden tutuklanmadı? Çakır ailesinin avukatı her şeyi açıkladı         
11:12
CHP'li isimden bomba iddia! Ersin Düzen'in TRT'den ne kadar para aldığını belgeyle ortaya koydu CHP'li isimden bomba iddia! Ersin Düzen'in TRT'den ne kadar para aldığını belgeyle ortaya koydu         
10:57
Rennes, Uğurcan Çakır için teklifini 17 milyon euroya çıkardı Rennes, Uğurcan Çakır için teklifini 17 milyon euroya çıkardı         
10:35
İstanbul Üsküdar'daki iki büfe yıkılıyor! İşletmeciler tepkili İstanbul Üsküdar'daki iki büfe yıkılıyor! İşletmeciler tepkili         
10:22
Kendini İsa'nın yeniden vücut bulmuş hali olarak tanımlayan tarikat lideri gözaltına alındı Kendini İsa'nın yeniden vücut bulmuş hali olarak tanımlayan tarikat lideri gözaltına alındı         
09:57
Daniela Ospina, kendisine ihanet etmesine rağmen James Rodriguez'e saygı duyuyor: İlişkimiz mükemmel Daniela Ospina, kendisine ihanet etmesine rağmen James Rodriguez'e saygı duyuyor: İlişkimiz mükemmel         
09:47
Alacaklısının çocuklarını kaçırıp pencereye kelepçeledi! Yetmedi, yolladığı fotoğraflarla babayı tehdit etti Alacaklısının çocuklarını kaçırıp pencereye kelepçeledi! Yetmedi, yolladığı fotoğraflarla babayı tehdit etti         
09:40
Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak         
09:30
Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı         
09:26
Balıkesir'de topraksız ve susuz, beton üzerinde yetişen fide görenleri şaşırtıyor Balıkesir'de topraksız ve susuz, beton üzerinde yetişen fide görenleri şaşırtıyor         
09:26
Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz         
08:53
Vergi, resim ve harç istisnası belgelerinde düzenleme: Oluşturulma süresi 6 aydan 9 aya çıkarıldı Vergi, resim ve harç istisnası belgelerinde düzenleme: Oluşturulma süresi 6 aydan 9 aya çıkarıldı         
08:47
Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor         
08:37
Evlilik yüzüklerini satıp sermaye yaptıkları işyerinde şimdi 11 kişi çalışıyor Evlilik yüzüklerini satıp sermaye yaptıkları işyerinde şimdi 11 kişi çalışıyor         
08:27
Üçüncü kuşak ustaların tarlada inşa ettikleri tekneler yurt dışından büyük ilgi görüyor Üçüncü kuşak ustaların tarlada inşa ettikleri tekneler yurt dışından büyük ilgi görüyor         
08:03
Elon Musk, üç yıl içinde 25 bin dolar değerinde elektrikli araba üretecek Elon Musk, üç yıl içinde 25 bin dolar değerinde elektrikli araba üretecek         
04:22
Babaanne dizi izlemeye daldı, küvette unuttuğu torunu boğularak hayatını kaybetti Babaanne dizi izlemeye daldı, küvette unuttuğu torunu boğularak hayatını kaybetti         
20:00
Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapatan Müge Anlı'ya tepki yağıyor Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapatan Müge Anlı'ya tepki yağıyor         
18:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2020 11:48:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Anna'dan TRT'ye ziyaret.. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei