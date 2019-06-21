"Annabelle 3 Kaçış Oyunu"na katılma fırsatını yakalayabilirler

Ayrıca yarışmalara katılanlar, ANNABELLE 3 filminin, Cinemaximum Trump'ta, 27 Haziran, Perşembe akşamı düzenlenecek özel ön gösterimine de katılma şansını yakalabilirler.

"Annabelle 3 Kaçış Oyunu"na katılma şansını yakalamak isteyenler, 21 Haziran, Cuma günü (bugün), Warner Bros. Turkiye, Cinemaximum , ve Escapist Instagram sayfalarındaki yarışmalara katılarak, İstanbul Trump Towers'taki, Escapist Kaçış Oyunları Merkezi'nde düzenlenecek, "Annabelle 3 Kaçış Oyunu"nu arkadaşlarıyla deneyimleme fırsatını yakalayabilirler.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Bültenler

Son dakika! Trump: Bu geceden itibaren İran'a yaptırımlara daha fazlası eklenecek