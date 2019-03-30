Annabelle Comes Home Filmi
38 dakika önce
Annabelle Comes Home filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Annabelle Comes Home filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Şeytani bebek hikayesinin konu edildiği Annabelle serisinin devam halkası olan yapımda, Warren ailesine odaklanılıyor. Gary Dauberman'ın yönetmen koltuğunda oturduğu korku film
inin oyuncu kadrosunda Vera Farmiga
, Mckenna Grace, Patrick Wilson, Emily Brobst gibi isimler yer alıyor. Yönetmen:
Gary Dauberman Senaryo:
Gary Dauberman , James WanOyuncular:
Vera Farmiga, Mckenna Grace, Patrick Wilson, Emily BrobstFilmin Türü:
KorkuOrijinal Adı:
Annabelle Comes HomeYapımcı Firma:
Atomic MonsterYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma: Warner Bros
TurkeyVizyon Tarihi:
28.06.2019Annabelle Comes Home Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 02:54 Kaynak: InterSinema.com
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