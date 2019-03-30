Son Dakika Haberleri: Annabelle Comes Home Filmi

Annabelle Comes Home Filmi

38 dakika önce

Annabelle Comes Home filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Annabelle Comes Home filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Şeytani bebek hikayesinin konu edildiği Annabelle serisinin devam halkası olan yapımda, Warren ailesine odaklanılıyor. Gary Dauberman'ın yönetmen koltuğunda oturduğu korku filminin oyuncu kadrosunda Vera Farmiga, Mckenna Grace, Patrick Wilson, Emily Brobst gibi isimler yer alıyor.


Yönetmen: Gary Dauberman
Senaryo: Gary Dauberman , James Wan
Oyuncular: Vera Farmiga, Mckenna Grace, Patrick Wilson, Emily Brobst
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Annabelle Comes Home
Yapımcı Firma: Atomic Monster
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey
Vizyon Tarihi: 28.06.2019

Annabelle Comes Home Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 02:54 Kaynak: InterSinema.com

Vera Farmiga, Yönetmen, Sinema
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