Son Dakika Haberleri: Anne, 2 oğlu ve akrabalarına uyuşturucudan tutuklama
Son Dakika Güncel Anne, 2 oğlu ve akrabalarına uyuşturucudan tutuklama

Anne, 2 oğlu ve akrabalarına uyuşturucudan tutuklama

7 saat önce

SAMSUN'da otomobillerinde ve evlerinde 14 kilo esrar ele geçirilen Faruk (28) ve Oktay Şahin (24) kardeşlerle, anneleri Kadiriye (45) ve akrabaları Ahmet Şahin (43) tutuklandı.

Anne, 2 oğlu ve akrabalarına uyuşturucudan tutuklama, System.String[]

SAMSUN'da otomobillerinde ve evlerinde 14 kilo esrar ele geçirilen Faruk (28) ve Oktay Şahin (24) kardeşlerle, anneleri Kadiriye (45) ve akrabaları Ahmet Şahin (43) tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba ve Ayvacık ilçelerinde uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, Ayvacık ilçesi Çarşıköy Mahallesi'nde Faruk ve kardeşi Oktay Şahin'in içinde bulunduğu otomobili durdurup arama yaptı. Araçta yaklaşık 4 kilo esrar ele geçirildi. Şüphelilerin evinde yapılan aramada ise 10 kilo esrar daha bulundu.

'SATICI DEĞİL, İÇİCİYİZ'

Kendilerinin 'satıcı' değil 'içici' olduğunu öne süren kardeşler, uyuşturucu maddeyi anneleri Kadriye Şahin'in yetiştirdiğini söyledi. Kadriye Şahin de komşusu ve akrabası Ahmet Şahin'in bahçesinden aldığı tohumları ormana ektiğini ve bu maddenin esrar olduğunu bilmediğini ifade etti. Polis, 2 kardeş, anneleri ve akrabaları Ahmet Şahin'i gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Çarşamba Adliyesi'nde çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


Oktay Şahin, Ahmet Şahin, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:30 Kaynak: DHA
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