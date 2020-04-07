Anne, 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürüp, polise teslim oldu (3) - Son Dakika

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Anne, 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürüp, polise teslim oldu (3)
6 saat önce
TUTUKLANDIDenizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 4 yaşındaki oğlu Ali K.'yı boğazını sıkarak öldüren basketbol antrenörü anne Nagihan K. (30), sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 4 yaşındaki oğlu Ali K.'yı boğazını sıkarak öldüren basketbol antrenörü anne Nagihan K. (30), sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Nagihan K. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 07:33 Kaynak: DHA
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