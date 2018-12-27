Anne 7 Aylık Hasta Bebeğini Ağladığı İçin Dövdü

Diyarbakır'da, hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılan bir bebek, ağladığı için annesi tarafından dövüldü.

Diyarbakır'da, hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılan bir bebek, ağladığı için annesi tarafından dövüldü. Hastane odasında yaşanan olay, bir başka annenin cep telefonuna saniye saniye yansıdı.



Olay, önceki gün bir hastanede yaşandı. Bağırsak enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılan 7 aylık bebek, iddiaya göre, hastane odasında ağladığı için annesi tarafından dövüldü. Uyarılmasına rağmen çocuğunu dövmeye devam ettiğini gören aynı odadaki başka bir anne tarafından olay saniye saniye cep telefonuna kaydedildi. Görüntülerin yayılmasının ardından güvenlik güçleri soruşturma başlattı. Soruşturmanın ardından çocuğuna şiddet uygulayan anne gözaltına alındı. Dakikalarca çocuğuna şiddet uygulayan anne, emniyetteki ifadesinin ardından kasten yaralama suçundan adliyeye sevk edildi. - DİYARBAKIR

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