Anne adayının koronavirüs endişesi bebeğini de etkileyebilir - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Anne adayının koronavirüs endişesi bebeğini de etkileyebilir - Son Dakika

Anne adayının koronavirüs endişesi bebeğini de etkileyebilir

6 saat önce

Koronavirüse yakalanma endişesinin hamilelerde erken doğum ya da düşük riskine yol açabileceğini belirten Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Erkut Attar, anne adaylarına önemli uyarılarda bulundu.

Anne adayının koronavirüs endişesi bebeğini de etkileyebilir, System.String[]

Koronavirüse yakalanma endişesinin hamilelerde erken doğum ya da düşük riskine yol açabileceğini belirten Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Erkut Attar, anne adaylarına önemli uyarılarda bulundu.

Önceki yıllarda yaşanan SARS, MERS salgınlarından elde edilen deneyime dayanarak koronavirüsün (COVID-19) hamilelerde daha ağır seyredebileceğine dikkat çeken Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erkut Attar, asıl önemli noktanın hamilelerdeki endişeye bağlı olarak yaşanabilecek sorunlar olduğunu söyledi.

"HASTALIĞI AĞIR GEÇİRME RİSKLERİ YÜKSEK"

Virüsün özellikle hamilelik dönemindeki kadınlar ve bebekler üzerindeki etkisi ile ilgili olarak henüz çok az şey bilindiğine değinen Prof. Dr. Erkut Attar, "Gebelik döneminde yaşanabilecek her türlü sorunun hem anne, hem de bebeğin sağlığı açısından önem taşıdığı için enfeksiyondan korunabilmek adına gebelerin çok daha dikkatli olması gerekiyor. Gebelerin Covid-19'a yakalanma riski genel popülasyonuna göre daha yüksek görünmez. Ancak hastalığı ağır geçirme risklerini daha yüksek" dedi.

"VİRÜSÜN ANNE KARNINDAN BEBEĞE GEÇTİĞİNE DAİR KANIT YOK"

Dünyada Covid-19'lu bir yeni doğan vaka görüldüğünü ancak bebeğin anne karnından koronavirüs alıp almadığına dair henüz bir veri olmadığını belirten Prof. Dr. Erkut Attar, söz konusu vakanın anne karnından mı virüsü aldığı, yoksa doğumdan sonra temasla ya da emzirme ile mi kaptığının henüz net olmadığını işaret etti.  Prof. Dr. Erkut Attar, "Belirti göstermeden covid-19 hastası olan gebelerde de anne karnındaki çocuk için bir risk bulunmuyor.  Ancak test sonucu pozitif olan annelerin bebeklerine de mutlaka test  yapılması  gerekiyor. Virüs pozitif annelerin bu konuda hekimlerini ve sağlık ekiplerini de mutlak bilgilendirmeleri gerekmekte. Aksi takdirde, doğum sırasında veya sonrasında bebeğe ya da sağlık ekibine bulaştırma riskleri bulunuyor" ifadelerini kullandı.

"HASTALIK ENDİŞESİ BEBEĞİ DE ETKİYOR"

Covid-19 olan hamilelerde dünyada erken doğuma yol açtığına dair vakalar görünse de bu konuda bilimsel verilerin henüz bulunmadığının altını çizen Prof. Dr. Erkut Attar, şöyle devam etti:

"Bu dönemde asıl önemli nokta anne adaylarının yaşadığı endişe. Hastalığa yakalanma endişesi erken doğum ya da düşük riski gibi tehlikeli olasılıklara yol açabiliyor. Bununla birlikte Covid-19 pozitif olan bir anne adayının ilk 10 hafta ilaç kullanması çocuk için risk oluşturabiliyor, ancak 10. haftadan sonra böyle bir risk oluşturacağına dair bir kanıt bulunmuyor."

"GEBELİK TAKİBİ ARALIKLARI UZADI"

Genel sosyal izolasyon kurallarının bu dönemde hamileler için de diğer bireylerde olduğu gibi geçerli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Erkut Attar, "Mümkün olduğunca takipleri için çok gerekli değilse kontrole çağırmıyoruz ya da kontrol aralıklarını uzatıyoruz. Ancak bu arada koronavirüsten korunmak adına bazı önemli gelişmelere yol açabilecek sorunları da göz ardı etmemek gerekiyor. Bu anlamda gebelikte 12. hafta çok önemlidir. 16. ve 20. haftalar da keza gebelik takibinde önemli dönemlerdir. Bu haftalarda takiplere gelebilirler. 34. haftaya kadar ayda bir olan kontrolleri 1,5 ayda bire, 34. haftadan sonra 2 haftada bir yapılması gereken kontrolleri uzun aralıklarla örneğin 3 haftada  bire çıkartarak gebelerin hastane ortamına çok girmemesine özen gösteriyoruz. Ancak hastaneye geldiklerinde de biraz önce de vurguladığım gibi kontrollerini diğer hastalarla ve çalışanlarla temas ettirmeden özel alanlarda yapıyoruz." diye konuştu.

"SAĞLIK ALT YAPIMIZ GÜÇLÜ"

Covid-19'lu bir anne adayının rutin kontrolleri ve doğum yapabilmesi için Türkiye'de sağlık alt yapısının da doğumhanelerin de buna uygun olduğunu aktaran Prof. Dr. Erkut Attar şunları söyledi:  "Diğer birçok ülke buna hazırlıksız yakalanmış olsa da, ülkemize nispeten daha geç gelmesinden dolayı daha hazırlıklıydık. Koronavirüs testi pozitif olan ve akciğer tutulumu ya da solunum sıkıntısı olan anne adaylarında doğum sırasında yaşanabilecek zorlanmalar nedeniyle sezaryene gitmek zorunda kalabiliriz. Genel anestezide çıkabilecek sorunları da göze alarak epidural anestezi tercih ediyoruz. Covid-19 hastası bir anne normal doğum da yapabilir ancak doğum sırasında ve hemen sonrasında annenin temasla bebeğe hastalık geçirme riski bulunuyor. Bunun için de doğum öncesinde hazırlıkları çok iyi yapıyoruz."


Koronavirüs, Anne, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 10:39 Kaynak: DHA

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