Anne adayları 'Hamilelik Okulu' 17. dönem eğitimlerine katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anne adayları 'Hamilelik Okulu' 17. dönem eğitimlerine katıldı - Son Dakika

Anne adayları 'Hamilelik Okulu' 17. dönem eğitimlerine katıldı

6 saat önce

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ödüllü Ailemi Seviyorum Projesi dahilinde başlattığı 'Hamilelik Okulu' 17. dönem eğitimleri başladı.

Anne adayları 'Hamilelik Okulu' 17. dönem eğitimlerine katıldı, System.String[]

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ödüllü Ailemi Seviyorum Projesi dahilinde başlattığı 'Hamilelik Okulu' 17. dönem eğitimleri başladı.


Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilen Hamilelik Okulu eğitimleri başladı. Kent Konseyi'nde başlatılan eğitim programının 17. dönem açılışına Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci ve kursiyerler katıldı. Hamilelik Okulu'nun anne adaylarına büyük katkı sağladığına dikkati çeken Kent Konseyi Başkanı Değirmenci, "Üçüncü yılını tamamladığımız Hamilelik Okulu'nun 17. dönemini sizlerle başlatıyoruz. Uzman arkadaşlarımız verecekleri bilgilerle yavrularınıza sağlıklı bir şekilde kavuşmanıza katkı sağlayacaklar" dedi.


"Denizli huzurlu insanların yaşadığı bir şehir olsun "


Evlilik Okulu ve Hamilelik Okulu gibi tüm eğitim projelerini çok önemsediklerini dile getiren Değirmenci, "İstiyoruz ki, Denizli huzurlu insanların yaşadığı bir şehir olsun. Hamilelik Okulu eğitimlerinin sizlere büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Sizler bu eğitim sonunda 'iyi ki bu eğitimlere katılmışız' diyeceksiniz. Bu güne kadar eğitimlerimize katılan kursiyerlerimiz buradan çok memnun ayrıldılar" diye konuştu. Değirmenci anne adaylarının bebeklerine mutlu ve sağlıklı bir şekilde kavuşmasını diledi. - DENİZLİ

Denizli, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:39 Kaynak: İHA
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