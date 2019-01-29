Anne Adayları İçin Duvarları Boyadılar

Edirne İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Doğum Kliniği çalışanları, anne adayları için hareket ve nefesin önemine vurgu yapmak amacıyla duvarlara çizim yaptı.

Edirne İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Doğum Kliniği çalışanları, anne adayları için hareket ve nefesin önemine vurgu yapmak amacıyla duvarlara çizim yaptı.



Doğum Kliniği Sorumlusu Ebe Ayşe Kaya, Gebe Okulu Sorumlusu Ebe Nur Uymur, Doğum Kliniği ebeleri Neşe Elibol ve Fatma Özdemir tarafından kliniğin duvarlarına anne adayları için hareket ve nefesin önemine vurgu yapan çizimler yapıldı.



Ebe Ayşe Kaya ve Nur Uymur, "Yaşadığımız ortamın psikolojik durumumuzu etkilediği gerçeğinden yola çıkarak, doğum kliniğindeki resim çalışmalarının anne adaylarımız için çok olumlu etkileri olacağını düşünüyoruz. Hem kendilerini daha iyi hissediyorlar, hem de serviste daha iyi vakit geçiriyorlar. Gebe okulumuzda hareketin doğumdaki önemi, nefes, yoga gibi birçok eğitim alıyorlar. Doğum kliniğimizde de bunları görmeleri mantıklı ve pekiştirici. Koridorlara yaptığımız çizimlerle, hastanemizde doğum için yatan anne adaylarımıza farkındalık kazandırmak, morallerini arttırarak iyileşme süreçlerine katkıda bulunmak ve psiko-sosyal açıdan desteklemeyi hedefledik. Bizim amacımız; gebelerimizin psikolojisi, hastaneye gelişi, gidişi, her şeyden önce burada kendilerini rahat ev ortamında hissederek keyifli bir doğum ve lohusalık süreci geçirmelerini sağlamak. Böyle bir projede seve seve yer aldık. Kliniğimize gelen ailelerden de çok olumlu tepkiler alıyoruz. Bizim de çok hoşumuza gitti" diye konuştu.



Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mustafa Talha Sütçü ise, "Moral ve psikolojik destek sağlamak amacıyla tıbbi tedavinin yanı sıra, sosyal faaliyetleri de hastanemizin her alanında uygulayabilmek için çaba gösteriyoruz. Amacımız vatandaşlarımızı kaliteli sağlık hizmeti ile buluşturmak. Şifa bazen yaşadığın andan mutluluk duymaktır. Doğum kliniğimizin ortamını değiştirmek, hem daha renkli, hem de çizgileri ile yaşayan, nefes alan, umut dolu anne ve bebek dostu mekanlar haline gelmesi için gönüllü olarak duvarlarımızı renklendiren, bu projede çalışan, emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - EDİRNE

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