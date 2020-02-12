Anne adayları için gebe okulu - Son Dakika

Özel Hayat Hastanesi tarafından hayata geçirilen Gebe Okulu'nun 6. dönemi sonra erdi. Son haftasında anne adaylarına "Gebelikte Yeterli ve Dengeli Beslenme", "Doğuma Hazırlık ve Doğumda Ebenin Rolü" ile "Gebelikte Doğru Duruş ve Nefes Egzersiz Teknikleri ve Gebe Pilatesi" konu başlıklarında bilgiler verildi.



Özel Hayat Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen eğitimde "Gebelik ve Doğum" hakkında genel bilgilendirmede bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nigar Güler, 'Doğum, kadının hayatında yaşadığı en önemli tecrübelerden biridir. Gebenin doğuma faal bir şekilde katılması, sağlıklı bir bebek sahibi olması ve doğum sürecini rahat geçirmesi için doğum öncesi eğitimler çok önemlidir" dedi.



Özel Hayat Hastanesi'nin anne adaylarının gebelik, doğum ve doğum sonrası döneme yönelik bilgi seviyesi ve adaptasyonunu artırmak için bu özel çalışmayı yürüttüğünü belirten Op. Dr. Nigar Güler, "Gebelikte yaşanılan meselelerin erken tespitini sağlayarak, anne adaylarının gebelik, ebeveyn olma ve doğum sonrası dönemle ilgili kaygılarını azaltıp özgüvenlerini arttırma maksadındayız" diye konuştu.



Op. Dr. Güler'in ardından konuşan ve anne adaylarına "Gebelikte Yeterli ve Dengeli Beslenme" hakkında bilgiler veren Diyetisyen Ezgi Yaşar, yeterli ve dengeli beslenmenin, anne adayına olduğu kadar bebeğe de önemli katkılar sağladığını belirtti. Ezgi Yaşar, "Yapılan son araştırmalar gösteriyor ki ağzınızdan geçen her şey, aslında anne karnındaki gelişiminden başlayarak o bebeğin, yetişkinlik evresindeki sağlığına kadar her şeyi etkiliyor" dedi.



Diyetisyen Ezgi Yaşar'ın açıklamalarının ardından konuşan ve anne adaylarının, gebelik sürecinde ağır egzersizlerden kaçınması gerektiğinin altınıçizen Fizyoterapist Mutlu İnan Uyar ise gebelikte doğru duruş ve nefes egzersiz teknikleri ve gebe pilatesi konularında bilgiler verdi.



Gebe Okulu'nun son haftasında işlenen bir diğer konuysa doğuma hazırlık ve doğum eyleminde ebenin rolüydü. Ebe Halime Şahin de bu konuda bilgilendirdi.



Eğitimlerde bugüne kadar, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Doç. Dr. Rıza Dediler "Doğum Eyleminde Anestezi Yöntemleri", Klinik Psikolog Filiz Yakmaz Basılgan "Preneatal Stresin Anne Bebek Üzerindeki Etkileri", Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Servet Yetgin "Gebelik ve Sonrası Hemoroid, Safra Kesesi ve Meme Rahatsızlıkları", Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erol Comart "Doğum Sonrası Yeni Doğan Takibi" ve Diş Hekimi Büşra Düzen tarafından "Gebelikte Diş Problemleri" ve "Anne Sütü" gibi konular ele alınmıştı. - BURSA