Anne adaylarına Covid-19'a karşı bağışıklığınızı güçlendirin uyarısı - Son Dakika
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Anne adaylarına Covid-19'a karşı bağışıklığınızı güçlendirin uyarısı

6 saat önce

Covid-19 anne adaylarının kabusu oldu.

Anne adaylarına Covid-19'a karşı bağışıklığınızı güçlendirin uyarısı, System.String[]

Covid-19 anne adaylarının kabusu oldu. Anneden bebeğe geçişle ilgili vakaların ortaya çıkmasından sonra doktora gitmek için bile evden ayrılmaya korkar duruma gelen anne adayları özellikle sosyal medyadan doktorları soru yağmuruna tutuyor.

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Dr. Serpil Kırım, annelerin endişesini anladıklarını ancak birkaç gün içinde bitecek bir hastalık durumundan söz edilmediğini hatırlatırken, "Anne adaylarının kendilerine verilen folik asit, çinko, iyot, D ve B vitamini takviyeleri ile bağışıklıklarını güçlü tutsunlar, tarama haftası randevularını kaçırmasınlar, doğum yaklaştığında doktorlarıyla mutlaka iletişimde olsunlar" diye konuştu.

ANNE ADAYLARI DOKTORUNUZLA İLETİŞİMDE OLUN

Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın, hastane ziyaretlerinizi azaltın uyarısından sonra anne adayları endişeli. Uzmanlar anne adaylarının doktor kontrolü ve ilaç kullanımı konusunda doktoru ile telefonlaşarak randevusunu teyit etmeden hastane ya da muayenehaneye gitmemesini hatırlatıyor.

Dr. Serpil Kırım, "Hastane ve muayenehanelerde gerekli tüm hijyen tedbirler alınıyor, randevularımızı sosyal izolasyon kurulları kapsamında yeniden düzenledik, bekleme sürelerini azalttık, muayenehane, doğumhane ve ameliyathanelerimizde gerekli kurallar eksiksiz uygulanıyor. Anne adaylarımız da dikkatli olursa bu sürece birlikte en az hasarla atlatabiliriz" diye konuştu.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİZ GÜÇLÜ OLSUN

Dr. Serpil Kırım, "Anne adaylarından istediğimiz en önemli dikkat noktası bağışıklık sistemi. Bu dönemde folik asit kullanımına ara verilmemeli. Özelikle de içinde çinko, iyot ve D - B vitamini olanları öneriyoruz. Böylece, günlük alınması gereken dozu kolaylıkla alabilirler. Anne adayı olarak neler yapabilirsiniz? Beslenmelerine özen gösterin. Yeterli proteini aldığınızdan emin olun. Günlük 2.5 - 3 litre su içmeye özen gösterin. Uyku düzeni önemli. Özellikle de 23.00-06.00 saatleri arası bağışıklık sistemimizi destekleyen melatonin hormonu salınımı için çok değerlidir. Bu saatleri uykuda geçirmeye çalışın" şeklinde konuştu.

TARAMA HAFTALARINI KAÇIRMAYIN

Anne adaylarının randevularını iptal ettiğini ya da ötelemek istediğini söyleyen Op. Dr. Serpil Kırım şöyle konuştu: "Bu dönemin ne kadar süreceğini bilemiyoruz. Özellikle de tarama haftalarında olan anne adaylarının ertelemesi ciddi riskler doğurabilir. 11-14. Gebelik haftasında ikili test, 16-20 haftada 4'lü tarama testi, 22. haftada ayrıntılı ultrason 24-28. Haftalarda şeker yüklemesi yapılır. Bu testlerin yapılacağı haftalarda olan gebelerimizin mutlaka doktorları ile iletişimde olmasını ve testler için verilecek randevulara gitmelerini öneriyoruz."

Dr. Serpil Kırım, "Doğum yaklaştığında anne adaylarının endişeleri de artıyor. Biz annelere eğer tüm kontrollerinde her şey yolunda ise sancıları 5 dakikada bire inene kadar evde beklemelerini öneriyoruz. Bu sürede ılık duş alabilirler, yürüyebilirler. Sonrasında hastaneye gelirlerse bekleme sürelerini en aza indirerek doğuma girebilirler. Hastanelere her hasta için tek bir refakatçi aldığımızı da hatırlatmak isterim" dedi. Dr. Kırım, koronavirüs konusunda Sağlık Bakanlığı, hastaneler, doktorlar tüm tedbirleri aldı. Anne adaylarımız endişelenmesinler. Biz koronavirüsten daha çok annelerde artan stresten endişe ediyoruz. Stres ve kaygı düzeyi arttıkça maalesef, gebelik süreci olumsuz etkileyebiliyor, pozitif düşünün pozitif doğum hikayeniz olsun diye de ekledi.

(İHA)

Koronavirüs, Kırım, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 12:35 Kaynak: İHA

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