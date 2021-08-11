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Anne adaylarına gebelikten 3 ay önce check-up önerisi - Son Dakika

Anne adaylarına gebelikten 3 ay önce check-up önerisi

11.08.2021 13:21
Anne adaylarına gebelikten 3 ay önce check-up önerisi, System.String[]

Check-up Uzmanı Dr. Selda Üçüncüoğlu, gebelik planlanmadan 3 ay öncesinde başlayan jinekolojik muayene, değerlendirme ve check-up ile kadınların bu özel dönemi daha rahat geçirilebileceğini belirtti.

Check-up Uzmanı Dr. Selda Üçüncüoğlu, gebelik planlanmadan 3 ay öncesinde başlayan jinekolojik muayene, değerlendirme ve check-up ile kadınların bu özel dönemi daha rahat geçirilebileceğini belirtti.

Gebeliğin kadında fiziksel, metabolik ve psikolojik birçok değişikliğin meydana geldiği en hassas dönem olduğunu belirten Medicana Ataşehir Hastanesi Check-up Uzmanı Dr. Selda Üçüncüoğlu, anne adaylarının gebelik dönemi öncesinde dikkat etmesi gereken konular hakkında bilgi verdi.

Uzm. Dr. Selda Üçüncüoğlu, "Amacımız, bu dönemi olabildiğince rahat, sağlıklı bir şekilde atlatmak ve bebeğin sağlıklı olarak dünyaya gelmesidir. Geçmiş dönemlerde gebelikteki rutin muayeneler, gebelikle başlar ve doğuma kadar devam ederdi. Günümüzde, gebelik planlanmadan 3 ay öncesinde başlayan jinekolojik muayene, değerlendirme ve check up ile bu süreç daha rahat geçirilebilmektedir" dedi.

KRONİK HASTALIKLARA BU DÖNEMDE DİKKAT

Anne adayının hekimi ile olan ilk ön görüşmesinde detaylı öyküsünün alındığını ifade eden Uzm. Dr. Selda Üçüncüoğlu, "Bu görüşmede; tıbbi geçmişi, aile öyküsü, kullandığı ilaçlar, sigara- alkol alışkanlığı, beslenme durumu, egzersiz varlığı, genetik hikayesi, aşılama, anne ve babanın kan grubu sorulur. Ailesinin ve kendisinin sahip olduğu kronik hastalıkların önemli. Yüksek tansiyon, diyabet, kalp hastalığı, epilepsi (sara), tiroid rahatsızlığı, ailesinde genetik hastalık öyküsü, önceki gebeliği veya düşük öyküsü, miyomu, yumurtalık (over) kisti... gibi rahatsızlıkların gebelik sürecini etkileyeceğinden gerekli önlemlerin alınması açısından detaylı sorgulamak gerekir. Anne adayının varsa kullandığı ilaçlar, sigara ve alkol kullanıp kullanmadığı, kilosu, beslenme alışkanlıkları, egzersiz yapıp yapmadığı da sorulur" diye konuştu.

Check-up sırasında doktorla yapılan görüşmenin önemine değinen Uzm. Dr. Selda Üçüncüoğlu, "Çiftin ailesinde genetik hastalıklara rastlanıp rastlanmadığı, doğuştan gelen bir risk taşıyıp taşımadığı sorulur.  Böyle bir durum söz konusu ise, çiftler bu konuda genetik danışmanlık almaları için genetik hekimine yönlendirilir. Anne ile babanın kan gruplarına bakılarak, kan uyuşmazlığı olup olmadığı kontrol edilir. Aşılanma öyküsü, eksik aşıları detaylı sorulur" ifadelerini kullandı.

"İYOT GEBELİK VE EMZİRME SIRASINDA BEBEK İÇİN ÖNEMLİ BİR ELEMENT"

Anne adayına geçmişte kızamıkçık, CMV, hepatit geçirilip geçirilmediğinin sorulduğunu anlatan Uzm. Dr. Üçüncüoğlu, "Eksik aşıları tamamlanır. Eğer anne adayı kızamıkçık geçirmemiş ise rubella aşısı yapılır. Bu aşıların uygulanması durumunda, anne adayının 3 ay gebe kalmaması, bağışıklık geliştikten sonra gebe kalması planlanır. Gebelik öncesi B9 vitamini (folik asit) desteği, özellikle günlük 400 mcgr folik asit alınması, beyin-omurilik sistemindeki sakatlık (nöral tüp defektleri) riskini azaltır. Gebelikten en az 1 ay önce ve gebeliğin ilk 3 ayında folik asit takviyesi önerilir. Kansızlık varsa, bebeğin gelişimine ve büyümesine de destek olacak, demir tedavisi önerilmelidir. C vitamini demir emilimini arttırdığından dolayı demir takviyelerinin C vitamini içeren besinlerle (portakal suyu) birlikte alınması önerilir. D vitamini eksikliği varsa hekim tarafından gerekli dozlarda takviyesi planlanır. Vejetaryen bir anne adayına Vitamin B12 desteği de önerilir. Diyabeti varsa, kan şekeri kontrol altında tutulmaya çalışılır. İyot hem gebelikte hem de emzirme sırasında bebek için çok önemli bir elementtir. Bebeğin yeterli miktarda tiroid hormonunu salgılaması için anneden yeterli oranda iyodun geçmesi gereklidir. Eksikliği saptanırsa, günde 150 mcg kadar iyot alınması hekimi tarafından önerilir" uyarısında bulundu.

"SİGARA KULLANIMI MUTLAKA KISITLANIR, ALKOL BIRAKILMALIDIR"

Dengeli beslenmenin önemine dikkat çeken Uzm. Dr. Üçüncüoğlu, şöyle devam etti:

"Gebelik öncesi (body mass index= BMI, vücut kitle katsayısı) BMI'nin  20-25 arasında tutmaya çalışılması önerilir. Anne adayının yaşına, boyuna, beslenme alışkanlıklarına göre uygun beslenme programı önerilir. Sigara kullanımı gebe kalma şansını azaltır. Çocukta gelişme geriliğine neden olur. Sigara kullanımı mutlaka kısıtlanır. Alkol de bırakılmalıdır. Gebelik süresince yapılan egzersizlerin faydaları; kilo kontrolünü sağlar, sırt, bel ağrılarına iyi gelir, gebelik diyabet riskini önler, metabolizma hızını arttırır, kabızlığa iyi gelir, doğum için gerekli kasları çalıştırır, kolay doğuma neden olur."


Anne adaylarına gebelikten 3 ay önce check-up önerisi
Anne adaylarına gebelikten 3 ay önce check-up önerisi

Gebelik, Genetik, Sigara, Alkol, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Anne adaylarına gebelikten 3 ay önce check-up önerisi - Son Dakika


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