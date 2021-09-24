Üye Girişi
Anne adaylarına gribal enfeksiyon uyarısı - Son Dakika

Anne adaylarına gribal enfeksiyon uyarısı

24.09.2021 14:48
Anne adaylarına gribal enfeksiyon uyarısı, System.String[]

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, hamilelik döneminde anne adaylarının yakalandığı gribal enfeksiyonların bebeğe de zarar verebileceğini belirterek, bol miktarda sebze ve meyve ile sıvı tüketmeleri önerisinde bulundu.

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, hamilelik döneminde anne adaylarının yakalandığı gribal enfeksiyonların bebeğe de zarar verebileceğini belirterek, bol miktarda sebze ve meyve ile sıvı tüketmeleri önerisinde bulundu. Prof. Dr. Çoksüer, anne adaylarına hamileliklerinin ilk 3 ayından sonra da grip aşısı olmasını önerdi.

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, hamilelik döneminde anne adaylarının yakalandığı gribal enfeksiyonlara karşı uyardı. Sonbahar mevsimiyle birlikte hamile olan kadınların gribal enfeksiyon riski ile karşı karşıya olduğunu belirten Prof. Dr. Hakan Çoksüer, "Gribal enfeksiyon biz biliyoruz ki çok sık karşılaşılan enfeksiyonlardan bir tanesidir ve insan özellikle mevsim değişikliği ile geçişlerinde gribal enfeksiyonlara yakalanabilirler. Fakat hamile kadınlar bunlardan daha fazla risk altındadır. Çünkü hamilelikte bazı bağışıklık sisteminin zayıflamasına bağlı olarak gribal enfeksiyonlar daha sık görülebilmektedir. Bunun için hamile olan kadınlar bu hastalığa yakalanmamaları için dikkat etmeleri gerekiyor" dedi.

"GRİBAL ENFEKSİYONLARI BASİTE ALMAYINIZ"

Gribal enfeksiyonların anne adayları ve bebek açısında risk oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Çoksüer, "Hamile bir kadının gribal bir enfeksiyona yakalandığında ne kadar hızlı davranırsa ve buna bağlı hekime başvurursa o kadar tedavi olma şansı artıyor. Sadece bir burun akıntısı denildiğinde basit bir şeymiş gibi görmemek gerekiyor. Çünkü altında daha başka bir şey var ise tedavisi güçleştirebilir. Gribal enfeksiyon ile birlikte alt solunum yolu enfeksiyonuna da neden olmaktadır. Bu hastalık akciğer enfeksiyonuna da neden olabilir. Özellikle ateş, nefes darlığı ve nefes almada sıkıntı olduğu zaman buda akciğer enfeksiyonuna neden olabilir. Bu durum hem bebek açısından hem de anne sağlığı açısından risk oluşturabilmektedir. Bu hastalarda gribal enfeksiyonu erken dönemde tedavi etmek gerekiyor. Hatta mümkünse daha sık korunacak şekilde bunlara dikkat etmek gerekiyor. Akciger enfeksiyonu ile birlikte gebeliğin 6'ıncı aydan sonrada erken doğuma neden olmaktadır. Hamilelerin mevsim geçişlerine biraz daha dikkat etmesini öneriyoruz" diye konuştu.

"GEBELİK DÖNEMİNDE ENFEKSİYONLARDA KORUNMAK İÇİN BOL SU TÜKETİN"

Hamile olan anne adaylarına mevsim geçişlerinde korunma yollarını da anlatan Prof. Dr. Çoksüer, "Hamile kadınların hamilelik dönemlerinde vücut direnci düştüğü için yediklerine ve içtiklerine ile bulundukları ortama çok çok dikkat etmesini öneriyoruz. Hamile kadınların bulunduğu ortamın temizliği çok önemlidir. Sürekli ev içerisinde havalandırılması lazım. Bol bol sıvı tüketmesi ve meyve ile sebzelere ağırlık vererek tüketmesi önemlidir. Bununla birlikte grip aşısı yapmalarını da öneriyoruz. Tabi ilk 3 ayda değil, 3'üncü aydan sonra grip aşısı öneriyoruz ve beslenme biçimi ile bol su tüketmeleri önermekteyiz" şeklinde konuştu.

(Sedat Irmak - Beritan Kaya-İHA)

Anne adaylarına gribal enfeksiyon uyarısı
Anne adaylarına gribal enfeksiyon uyarısı
Anne adaylarına gribal enfeksiyon uyarısı
Anne adaylarına gribal enfeksiyon uyarısı

Gebelik, Doğum, Bebek, Grip, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Anne adaylarına gribal enfeksiyon uyarısı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

40 farklı ülkeden Antalya'ya geldiler! Kraliçe adayları denizin keyfini çıkartıyor 15:00 40 farklı ülkeden Antalya'ya geldiler! Kraliçe adayları denizin keyfini çıkartıyor Uyuşturucu bağımlısı kızını sokak ortasında sopayla dövdü! O anlar saniye saniye kamerada 14:54 Uyuşturucu bağımlısı kızını sokak ortasında sopayla dövdü! O anlar saniye saniye kamerada Barcelona'ya giden 17'lik Emre Demir'in hikayesi gençlere ilham oldu 14:42 Barcelona'ya giden 17'lik Emre Demir'in hikayesi gençlere ilham oldu
Ağabeyi tarafından bıçaklanan gencin yaralı halde kaçış anı kamerada 14:10 Ağabeyi tarafından bıçaklanan gencin yaralı halde kaçış anı kamerada Son Dakika! Erdoğan'dan ABD Başkanı Joe Biden'a eleştiri: Daha önce hiçbir liderle bu durumu yaşamadım 13:58 Son Dakika! Erdoğan'dan ABD Başkanı Joe Biden'a eleştiri: Daha önce hiçbir liderle bu durumu yaşamadım İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı 13:26 İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı
Tarlada 2.5, markette 8 lira! Elma üreticisi isyanda 13:11 Tarlada 2.5, markette 8 lira! Elma üreticisi isyanda Şehirli veteriner, köyüne dönüp badem yetiştirmeye başladı! Yıllık kazancı bir hayli yüksek 12:49 Şehirli veteriner, köyüne dönüp badem yetiştirmeye başladı! Yıllık kazancı bir hayli yüksek

Son Dakika Haberleri
15:10 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Suriye'de rejim ülkemiz için tehdit oluşturuyor, Putin ile bunları görüşmemiz şart
14:59 40 farklı ülkeden Antalya'ya geldiler! Kraliçe adayları denizin keyfini çıkartıyor
14:58 İphone 13'ün ilk sahipleri olabilmek için birbirleriyle yarıştılar
14:42 Barcelona'ya giden 17'lik Emre Demir'in hikayesi gençlere ilham oldu
14:38 Aşı söylemleriyle gündeme gelen Fatih Erbakan "Bebeklere aşı" iddiasını değerlendirdi: Bu apaçık bir suç itirafı
14:26 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Artan vakalarla ilgili Bakanıma 'Bu konuyu Bilim Kurulu'nda farklı bir yere taşımanız lazım' dedim
14:18 Galatasaray'da rakamlar korkunç! Duran top istatistiklerinde ligin en kötüsü oldu
14:01 9 yaşında yaşamını yitiren oğluyla fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı'dan yürek parçalayan mesaj
13:58 Dünyanın en önemli yazarlarından Paulo Coelho, yeni kitabını Mete Gazoz'a adadı
13:58 Son Dakika! Erdoğan'dan ABD Başkanı Joe Biden'a eleştiri: Daha önce hiçbir liderle bu durumu yaşamadım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Suriye'de rejim ülkemiz için tehdit oluşturuyor, Putin ile bunları görüşmemiz şart Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Suriye'de rejim ülkemiz için tehdit oluşturuyor, Putin ile bunları görüşmemiz şart         
15:10
İphone 13'ün ilk sahipleri olabilmek için birbirleriyle yarıştılar İphone 13'ün ilk sahipleri olabilmek için birbirleriyle yarıştılar         
14:59
Paralarını Paralarını "Okuyup üfleyelim" teklifinde bulunanlar tarafından dolandırıldı         
14:48
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Artan vakalarla ilgili Bakanıma 'Bu konuyu Bilim Kurulu'nda farklı bir yere taşımanız lazım' dedim Son Dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Artan vakalarla ilgili Bakanıma 'Bu konuyu Bilim Kurulu'nda farklı bir yere taşımanız lazım' dedim         
14:27
9 yaşında yaşamını yitiren oğluyla fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı'dan yürek parçalayan mesaj 9 yaşında yaşamını yitiren oğluyla fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı'dan yürek parçalayan mesaj         
14:01
Senem Kuyucuoğlu, sevgilisi ile dudak dudağa poz verdi Senem Kuyucuoğlu, sevgilisi ile dudak dudağa poz verdi         
13:30
Esnafı ziyaret eden Bağcılar Başkanı Lokman Çağırıcı'ya çözüm önerisi: Aracıları ortadan kaldırın Esnafı ziyaret eden Bağcılar Başkanı Lokman Çağırıcı'ya çözüm önerisi: Aracıları ortadan kaldırın         
13:17
Biri 19, diğeri 21 yaşında nişanlı çift, trafik kazasında hayatını kaybetti Biri 19, diğeri 21 yaşında nişanlı çift, trafik kazasında hayatını kaybetti         
13:10
Tüm biletler satıldı! Ajax, temsilcimiz Beşiktaş'a karşı kapalı gişe oynayacak Tüm biletler satıldı! Ajax, temsilcimiz Beşiktaş'a karşı kapalı gişe oynayacak         
12:12
Estetik için gittiği doktorda kanser olduğunu öğrendi! Bir dönemin en popüler ismi Pınar Eliçe, yaşadıklarını anlattı Estetik için gittiği doktorda kanser olduğunu öğrendi! Bir dönemin en popüler ismi Pınar Eliçe, yaşadıklarını anlattı         
12:07
Cansız bedeni ormanda ağaca asılı olarak bulundu! 16 yaşındaki Arda'nın ölümünde çanta detayı dikkat çekti Cansız bedeni ormanda ağaca asılı olarak bulundu! 16 yaşındaki Arda'nın ölümünde çanta detayı dikkat çekti         
12:00
İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı         
11:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisselerinde düşüş yaşandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisselerinde düşüş yaşandı         
11:51
Murat Ülker, zincir marketlere yönelik Murat Ülker, zincir marketlere yönelik "fahiş fiyat" suçlamaları hakkında konuştu: Milletin aklıyla alay etmeyin         
11:18
300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü 300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü         
10:14
Büyük tepki çeken kreşteki görüntüler sonrası cezalar belli oldu: 10 ay 15 gün hapis cezası Büyük tepki çeken kreşteki görüntüler sonrası cezalar belli oldu: 10 ay 15 gün hapis cezası         
09:05
Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti         
18:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2021 15:19:33. #1.11#
SON DAKİKA: Anne adaylarına gribal enfeksiyon uyarısı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement