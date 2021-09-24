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Anne adaylarına gribal enfeksiyon uyarısıKadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer: "Gribal enfeksiyon tedavi edilmez ise 6. aydan... - Son Dakika

Anne adaylarına gribal enfeksiyon uyarısıKadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer: "Gribal enfeksiyon tedavi edilmez ise 6. aydan...

24.09.2021 21:06

- Anne adaylarına gribal enfeksiyon uyarısı Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer: "Gribal enfeksiyon tedavi edilmez ise 6.

- Anne adaylarına gribal enfeksiyon uyarısı

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer:

"Gribal enfeksiyon tedavi edilmez ise 6. aydan sonra erken doğuma neden olmaktadır"

"Gribal enfeksiyonu sadece bir burun akıntısı denildiğinde basit bir şeymiş gibi görmemek gerekiyor"

DİYARBAKIR - Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, hamilelik döneminde anne adaylarının yakalandığı gribal enfeksiyonların bebeğe de zarar verebileceğini belirterek, bol miktarda sebze ve meyve ile sıvı tüketmeleri önerisinde bulundu. Prof. Dr. Çoksüer, anne adaylarına hamileliklerinin ilk 3 ayından sonra da grip aşısı olmasını önerdi.

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, hamilelik döneminde anne adaylarının yakalandığı gribal enfeksiyonlara karşı uyardı. Sonbahar mevsimiyle birlikte hamile olan kadınların gribal enfeksiyon riski ile karşı karşıya olduğunu belirten Prof. Dr. Hakan Çoksüer, "Gribal enfeksiyon biz biliyoruz ki çok sık karşılaşılan enfeksiyonlardan bir tanesidir ve insan özellikle mevsim değişikliği ile geçişlerinde gribal enfeksiyonlara yakalanabilirler. Fakat hamile kadınlar bunlardan daha fazla risk altındadır. Çünkü hamilelikte bazı bağışıklık sisteminin zayıflamasına bağlı olarak gribal enfeksiyonlar daha sık görülebilmektedir. Bunun için hamile olan kadınlar bu hastalığa yakalanmamaları için dikkat etmeleri gerekiyor" dedi.

"Gribal enfeksiyonları basite almayınız"

Gribal enfeksiyonların anne adayları ve bebek açısında risk oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Çoksüer, "Hamile bir kadının gribal bir enfeksiyona yakalandığında ne kadar hızlı davranırsa ve buna bağlı hekime başvurursa o kadar tedavi olma şansı artıyor. Sadece bir burun akıntısı denildiğinde basit bir şeymiş gibi görmemek gerekiyor. Çünkü altında daha başka bir şey var ise tedavisi güçleştirebilir. Gribal enfeksiyon ile birlikte alt solunum yolu enfeksiyonuna da neden olmaktadır. Bu hastalık akciğer enfeksiyonuna da neden olabilir. Özellikle ateş, nefes darlığı ve nefes almada sıkıntı olduğu zaman buda akciğer enfeksiyonuna neden olabilir. Bu durum hem bebek açısından hem de anne sağlığı açısından risk oluşturabilmektedir. Bu hastalarda gribal enfeksiyonu erken dönemde tedavi etmek gerekiyor. Hatta mümkünse daha sık korunacak şekilde bunlara dikkat etmek gerekiyor. Akciger enfeksiyonu ile birlikte gebeliğin 6'ıncı aydan sonrada erken doğuma neden olmaktadır. Hamilelerin mevsim geçişlerine biraz daha dikkat etmesini öneriyoruz" diye konuştu.

"Gebelik döneminde enfeksiyonlarda korunmak için bol su tüketin"

Hamile olan anne adaylarına mevsim geçişlerinde korunma yollarını da anlatan Prof. Dr. Çoksüer, "Hamile kadınların hamilelik dönemlerinde vücut direnci düştüğü için yediklerine ve içtiklerine ile bulundukları ortama çok çok dikkat etmesini öneriyoruz. Hamile kadınların bulunduğu ortamın temizliği çok önemlidir. Sürekli ev içerisinde havalandırılması lazım. Bol bol sıvı tüketmesi ve meyve ile sebzelere ağırlık vererek tüketmesi önemlidir. Bununla birlikte grip aşısı yapmalarını da öneriyoruz. Tabi ilk 3 ayda değil, 3'üncü aydan sonra grip aşısı öneriyoruz ve beslenme biçimi ile bol su tüketmeleri önermekteyiz" şeklinde konuştu.

Anne adaylarına gribal enfeksiyon uyarısıKadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer: Gribal enfeksiyon tedavi edilmez ise 6. aydan...
Anne adaylarına gribal enfeksiyon uyarısıKadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer: Gribal enfeksiyon tedavi edilmez ise 6. aydan...
Anne adaylarına gribal enfeksiyon uyarısıKadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer: Gribal enfeksiyon tedavi edilmez ise 6. aydan...
Anne adaylarına gribal enfeksiyon uyarısıKadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer: Gribal enfeksiyon tedavi edilmez ise 6. aydan...

Gebelik, Doğum, Bebek, Grip, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Anne adaylarına gribal enfeksiyon uyarısıKadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer: 'Gribal enfeksiyon tedavi edilmez ise 6. aydan... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anne adaylarına gribal enfeksiyon uyarısıKadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer: "Gribal enfeksiyon tedavi edilmez ise 6. aydan... - Son Dakika
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