Anne adaylarına "yaz hamileliğinde sıvı alımına dikkat" uyarısı - Son Dakika

Anne adaylarına "yaz hamileliğinde sıvı alımına dikkat" uyarısı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.

Anne adaylarına

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ülkü Özmen, anne adaylarının yaz aylarında sıvı alımına dikkat edip, bol su içmeleri gerektiğini belirterek, Kovid-19 enfeksiyonu nedeniyle havuza girmeyi artık çok önermediklerini ifade etti.

Özmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz aylarında sıcak ve nemli bölgelerde yaşayan gebelerin nem ve ısı durumuna dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

"Sıvı alımına çok dikkat etmemiz lazım." diyen Özmen, şöyle konuştu:

"Sıvı alırken kesinlikle gazlı ve katkı maddesi olan içecekler yok. Gebelerin kendi meyve sularını kendileri hazırlamaları gerekiyor. Bol su almaları lazım, ayran özellikle. Çok susuz kaldıklarında günde bir tane maden suyu içebilirler ve bitki çaylarından da en fazla günde bir tane içebilirler. Çayı da günde bir fincandan fazla önermiyoruz. Kahveyi de en fazla haftada bir ya da iki fincan öneriyoruz, o da çok az miktarda kahve olacak."

Özmen, gebelere mevsimsel sebze ve meyveyi tavsiye ederek, katkı maddesinden uzak doğal gıdaların tercih edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Terleme miktarının gebelerde normal kadınlara ve bireylere göre çok daha fazla olduğuna dikkati çeken Özmen, "Biraz daha hararetli olurlar, o nedenle yaz ayında kesinlikle gebenin sentetik kıyafet giymemesi gerekir. Rahat, pamuklu çamaşır giymesi gerekir." dedi.

Özmen, gebelere başka bir sağlık problemi yoksa günde 20 dakika yürüyüş önerdiklerini ve bu yürüyüşlerin sabah veya akşam serin vakitte olması gerektiğini anlatarak, "Aynı zamanda güneşin de olması gerekiyor bu dönemde. Çünkü D vitamini gebelik için çok önemli. D vitaminini çok aldığımız yaz ayı, bizim için avantajlı bir dönem. Ağızdan aldığımız D vitaminleri, güneş ışığının verdiği D vitamini kadar etkili olmuyor. Ne kadar dışarıdan destekleseniz bile güneş ışığında, bizim oluşturduğumuz, vücudumuzun yaptığı kadar anlamlı olmuyor." ifadelerini kullandı.

"Kovid enfeksiyonu nedeniyle havuza girmeyi artık çok önermiyoruz"

Gebelerin yaz aylarında "Denize mi yoksa havuza mı girelim?" sorusunu çok sık sorduklarını aktaran Özmen, "Kovid-19 enfeksiyonu nedeniyle havuza girmeyi artık çok önermiyoruz. O nedenle gireceklerse denize girmelerini öneriyoruz. Denizden çıktıktan sonra da hemen yıkanıp kıyafetlerini değiştirmeleri lazım. Çünkü gebeler özellikle idrar yolu enfeksiyonu gibi durumlara daha meyillidirler." diye konuştu.

Özmen, gebelerde ağırlık merkezi değiştiği için biraz denge problemi olabileceğini, bu nedenle de gebelerin denizde çok açılmamaları gerektiğini ve muhakkak yanlarında biriyle denize girmelerinin doğru olacağını dile getirdi.

Yaz ayında dış gebelik olaylarının daha arttığını belirten Özmen, şunları kaydetti:

"Gebelik testi yaptırdığınızda ya da adetiniz gecikince muhakkak bir doktora başvurun. Bizim gebelik kesesini erken dönemde görmemiz gerekiyor. Tansiyon ya da şeker problemi olan hastaların çok daha sık takibe gelmesi lazım. Bu dönemde daha riskli hale geliyorlar. Kişinin kendisinin gebelikten önce bir sistemik hastalığı, troid, şeker, epilepsi, kronik bronşit gibi durumlar varsa biz onların ilaçlarını gerekmedikçe kesmiyoruz."

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 11:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anne adaylarına 'yaz hamileliğinde sıvı alımına dikkat' uyarısı - Son Dakika

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