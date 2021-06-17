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Anne adaylarının estetik ile ilgili en çok sorduğu 9 soru - Son Dakika

Anne adaylarının estetik ile ilgili en çok sorduğu 9 soru

17.06.2021 10:25
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Estetik Cerrahi Bölümü'nden Op. Dr. Atilla Adnan Eyüboğlu, estetik uygulamaların gebelik sürecine ve emzirmeye olan etkileri hakkında bilgi verdi.

Annelik, kuşkusuz kadınların hayatındaki en önemli ve mucizevi yolculuklardan biridir. Anne olma hayali kuran tüm kadınlar, gebelik sürecini bebeği ve kendisi için sorunsuz atlatmak üzere planlar yapıp hayatını buna göre şekillendiriyor. Bu planlardan biri de estetik uygulamalar olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle meme ve karın bölgesindeki değişiklikler için tercih edilecek estetik yöntemler gelecekte anne olmayı planlayan kadınların kafasında soru işareti bırakıyor.

Gelecekte anne olmayı planlayan kadınların estetik uygulamalarla ilgili merak ettiği birçok soru bulunmaktadır. Bu sorular daha çok karın germe ve meme büyütme-küçültme uygulamaları üzerinde yoğunlaşmaktadır.

1. Protez ile meme büyütme işlemi gelecekte emzirmemi engeller mi?

Meme büyütme ameliyatlarında protezin uygulanacağı bölge önemlidir. Emzirmeye yönelik kas altı, kas üstü ya da bazen kas fasyasının arasına uygulanan protezlerde emzirmeye engel olabilecek bir durum bulunmamaktadır. Yaygın bilinen bir yanlış olarak protezin kas üstüne yerleştirildiği operasyonların emzirmeye etki ettiği düşünülmektedir. Ancak kas üstü yöntemde bile protez meme dokusunun altına yerleştirileceği için meme bezine zarar verilmemektedir.

2. Ameliyat kesinin konumu emzirmede etkili mi?

Sadece meme başı etrafında yapılan kesilerde az da olsa süt bezlerine zarar verme olasılığı bulunmaktadır. Meme başı yerine, 'inframammary fold' adı verilen memenin alt çizgisinden yapılan kesiler hiçbir şekilde emzirmeye yönelik sorun oluşturmaz.

3. Meme büyütme işleminden sonra his kaybı yaşar mıyım?

Protez uygulandığında meme bezinde bir miktar sıkışma olduğundan işlem sonrası erken dönemde hissiyat kaybı yaşanabilse de bu geçici bir süreçtir. Yani meme protezi uygulamasından sonra memede genellikle kalıcı bir duyu kaybı söz konusu değildir. Aynı şekilde emzirme de zarar görmez.

4. Meme küçültme işlemi ileride emzirmemi engeller mi?

Meme küçültme operasyonlarında memenin boyutuna ve sarkıklığına bağlı olarak yapılacak cerrahi işleme karar verilmektedir. Aşırı sarkık ve büyük memelerde bir miktar süt bezlerinden alınması gerekebilmektedir. Ancak kadınlarda ortalama 15-20 arası süt kanalı bulunduğu için bunlardan 5-6'sı alındığında emzirmede ciddi anlamda azalma yaşanmaz. Yani orta seviyede sarkıklık varsa operasyondan sonra sütte çok az miktarda azalma olur ya da azalma olmaz. Ancak meme başındaki sarkıklık, olması gerekenden 10-15cm den fazla miktardaysa bu ileri derece bir sarkıklıktır ve bu hastalarda sütte azalma beklenmektedir. Bu hastalara genellikle doğum ve emzirme süreci geçirildikten sonra estetik operasyon önerilmektedir. Meme küçültme işlemlerinde hissiyat kaybı işlem sonrası geçici olarak yaşanabilse de iyileşme süreci sonrası duyu geri kazanılmaktadır.

5. Karın germe ameliyatı sonrası gebe kalabilir miyim? Problem olur mu?

Karın germe operasyonunda fazla olan cilt dokusu çıkarılır. Bunun yanında karın kaslarının arasındaki boşluklar sıkılaştırılır. Genellikle uygulanan ipler 6 ay kadar bir süre içerisinde eriyen iplerdir. Bu nedenle karın germe işleminin ardından hastaya gebe kalmak için 6 ay-1yıl arası bir süreç önerilmektedir. Ancak karın germe işleminden sonra plansız bir gebelik yaşansa bile anne ya da bebeğe herhangi bir zararı yoktur. Bebeğin büyüme süreci içerisinde ipler içerde yavaş yavaş emilmekte ve karın normal şartlarda gebeliğin gerektirdiği şekilde büyümektedir. Yine de yakın bir dönemde planlanan gebelik varsa gebelik sürecinin bitmesi ve lohusalık döneminin geçmesi sonrası karın germe işlemi daha uygun olmaktadır.

6. Karın germeden sonra hamile kalırsam normalden fazla kilo alır mıyım? O bölge yeniden yağlanır mı?

Sonuçta bölgedeki fazla olan doku çıkarıldığı için vücut nasıl normal olarak kilo alırsa karın bölgesi de aynı şekilde kilo almaktadır. Yapılan işleme bağlı olarak normalden fazla kilo alınması söz konusu değildir.

7. Liposuction'dan sonra hamile kalırsam aşırı kilo alır mıyım?

Liposuctionda (vakumla yağ alma işlemi) bölgedeki yağ hücrelerin tamamı alınmaz. Örneğin 100 hücre varsa 70-80'ini alınmaktadır. Yani 20-30 hücre yerinde kalmaktadır. Uygulama bölgesinden kilo alınabilir ancak vücudun işlem yapılamayan bölgeleri yağlanmaya daha müsait olmaktadır. Gebelikte beklenildiği üzere bütün olarak vücuda yayılacak bir yağlanma olur.

8. Karın germe işleminden sonra hamile kalırsam çok çatlak oluşur mu?

Karın germe işleminden sonra hamile kalınırsa yine gebeliğin getirdiği olağan çatlaklar görülebilir. Sonuçta ince bir doku ve dümdüz bir karının genişlemesiyle bol bir dokunun genişlemesi arasında fark olacaktır. Eğer anne adayında çatlaklar genetikse veya hızlı kilo alıp verme süreci yaşandıysa mevcut çatlaklar artabilmektedir. Bu hastalarda genelde karın germe işlemi öncesi özellikle gebelik sürecini atlatması, germe işleminin sonraya bırakılması önerilmektedir. Ancak bu kişiler diyetine ve sporuna dikkat eder, özellikle pilates ya da yoga gibi egzersizleri yapmaya özen gösterirse, karın buna göre esneklik kazanacağı için çatlak riski minimuma inecektir.

9. Gebelik sonrası ameliyat izlerimde artış olur mu?

Gebelik sonrası hormonal denge değişmektedir. Östrojen ve progesteron gibi hormonların seviyeleri değişir bu da yara iyileşme sürelerini değiştirebilir. Bu nedenle karın germe, meme büyütme-küçültme gibi işlem yaptıran anne adayları için gebelik sürecinde kontrollü gidilmesi önerilmektedir. Erken iz tedavilerine başlayarak, çatlaklar oluşmadan bakıma ve yaraların temiz tutulmasına dikkat ederek bu süreci sorunsuz atlatmak mümkündür.

Gebelik, Estetik, Protez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Anne adaylarının estetik ile ilgili en çok sorduğu 9 soru - Son Dakika


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