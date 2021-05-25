Anne Akikol kızına tacizde bulunan kişi için idam istedi - Son Dakika

Anne Akikol kızına tacizde bulunan kişi için idam istedi

25.05.2021 12:53
Anne Akikol kızına tacizde bulunan kişi için idam istedi, System.String[]

Batman'da 18 yaşındaki zihinsel engelli genç kız Z.A.'yı evinin önünden kaçırıp cinsel istismarda bulunduğu ileri süren İ.D., tutuklanıp cezaevine gönderilirken engelli genç kızın annesi Birgül A. ise yaşanılan duruma tepki gösterip idam cezasının tekrar geri getirilmesini istedi.

Batman'da 18 yaşındaki zihinsel engelli genç kız Z.A.'yı evinin önünden kaçırıp cinsel istismarda bulunduğu ileri süren İ.D., tutuklanıp cezaevine gönderilirken engelli genç kızın annesi Birgül A. ise yaşanılan duruma tepki gösterip idam cezasının tekrar geri getirilmesini istedi.

Batman'da yaşanılan iğrenç olayın ayrıntıları gün yüzüne çıktı. Ablası Demet A. ile birlikte evinin önünde bulunan fırına giden yüzde 85 engelli genç kız Z.A., bir anda ortadan kayboldu. Engelli kardeşinin kaybolduğunu fark eden abla panikle oturdukları apartmana dönek bodrum katına baktı. Kardeşini burada da bulamayan abla çevrede bulunan vatandaşlara sordu. Engelli kardeşinin bir erkek tarafından arabaya bindirildiğini öğrenen abla Demet A. durumu polise bildirdi. Polis, olayın aydınlatılması için özel ekip kurdu. İki saat sonra evinin önünde elbisesi yırtılmış ve darp edilmiş halde bulunan engelli kız, ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Aile, hastanede kızlarının raporların ne yönde olduğunu bilmediklerini aktardı. Öte yandan polis, yaptığı detaylı araştırma sonucunda güvenlik kamerasından İ.D.'nin engelli kızı aracına bindirip kaçırdığını tespit etti. Korkunç olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan İ.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Asla davamızdan vazgeçmeyeceğiz"

Engelli kardeşinin bir erkek tarafından arabaya bindirildiğini söyleyen abla Demet Akikol, "Biz beraber kız kardeşimle akşam saatlerinde fırına gidiyorduk saat 19.30 civarında fırına gittik. Birlikte yürüyorduk ben fırından temsiyi alıncaya kadar kız kardeşim birden ortadan kayboldu. Kız kardeşimi mahalle mahalle aramaya başladık. Evimizin binasına koştum direk bodrumun kapısını açmaya çalıştım belki buraya gitmiş olabilir düşüncesiyle etrafı kontrol ettim. Sokaklara düşüp her tarafta kardeşimi aramak için mücadele ettik. Annem ve babamı arayıp kardeşimin eve geldiğini sordum ve eve gelmediğini dile getirdiler. Tabi uzun bir arayıştan sonra bizim bulunduğumuz mahallede eczane deposunda bulunan iş yerine gidip kardeşim Zeynep gördünüz mü diye sordum bana verdikleri cevap demin buradan geçti bir kişi elinden tutup götürüyordu. Daha sonra çevredeki güvenlik kamera kayıtlarına inceledik evet doğruydu çocuğun elinden tutup götürüyordu. Hemen polislere haber verdik kardeşimi tarif ettim giydiği kıyafetleri anlatım. İhbarımızın üzerine polis ekipleri harekete geçti. Eve geçtikten sonra daha sonra bize haber geldi. Akşam 21.30 sıralarında evimizin evinin orada bulunan otelin önüne kardeşimi bırakmışlardı. Kardeşimin üstü başı çamur içindeydi ayakkabıları çamur içindeydi. Polis ekiplerine haber verdik polisler bize hiçbir şekilde üstündekilerinin yıkanmaması konusunda bizi uyardılar. İfademizi verdik konu ile ilgili şikayetçi olduk. Asla davamızdan vazgeçmeyeceğiz. En ağır şekilde bu şahsın cezalandırılmasını istiyoruz. Daha önce de sabıkası varmış. Daha önce de aynı durumu yaşlı bir bayana yapmış ve kimse bu bayana inanmamış Alzheimer hastalığı olduğunu söylemişler yani bugün bu şahıs salınmamış olsaydı benim kardeşimin başına musallat olmayacaktı. Şikayetçiyim asla davamızdan vazgeçmeyeceğiz" dedi.

"Bu yaşanan vahşet onun yanına kar kalmasın idam edilsin"

Anne Birgül Akikol ise, "Çocuğunu kapılarının önünden kaçırdıklarını söyledi. Anne Akikol, "Ben çocuğuma el bebek gül bebek baktım. Çocuğumu gözümden sakınıyordum. 3 çocuğum var ama bu çocuğum 2 çocuğumun üstünde sevgisi ona verdiğim şefkati 2 çocuğuma vermedim. Bizim içimiz yandı toplumda böyle bir vahşet görülmedi. Bu yaşanan vahşet onun yanına asla kalmasını istemiyoruz ve devlet büyüklerimiz Cumhurbaşkanımız yanımızda olmasını işitiyoruz. Kesinlikle en ağır cezai almasını talep ediyorum. Kesinlikle idam talep ediyorum idamını istiyorum çünkü benim çocuğum savunmasız benim çocuğum engeli böyle bir çocuğa vahşet yapıldı. Asla onun yanına kalmasın devletimizden yardım bekliyorum. Gereken cezayı almasını işitiyorum. Davacıyız davamızdan asla vazgeçmeyeceğiz sonuna kadar bu işin arkasındayız. Kesinlikle bu işin arkasını bırakmayacağız. Bugün benim içim yandı yarın bir başkasının içi yanmasın anne babalar üzülmesin başkalarında başına gelmesin. Bugün benim başıma geldi ben ölünceye kadar bu acıyı unutamayız. Lütfen üstüne basa basa söylüyorum Devlet büyüklerimiz üstünde dursun bu sapıklar Salı vermesin topluma zarar veren insanların salı verilmesin dışarıya bu tür insanlar en ağır cezaları alsınlar ve idamını istiyorum" diye konuştu.

"Adalete güveniyoruz"

Ağabey Gökhan Akikol olayın takipçisi olacaklarını söyledi. Ağabey Akikol, "Savcılarımıza, hakimlerimize adalete çok güveniyoruz bu konuda gereğini yapacaklarına inanıyoruz. Böyle insanların toplumda kesinlikle yeri yoktur. Bu yaşanan olay bizleri çok derinden etkiledi. Ailemiz olarak perişan durumdayız. Başka ailelerin canının yanmaması adına çocuklarının, evlatlarının başına gelmemesi adına böyle insanların toplum içine karışmamasını adaletimizden rica ediyoruz en ağır şekilde cezalarını almasını istiyoruz. Bu süre zarfında bize destek olan Batman Barosuna süreci hızlandıran avukatlarına, aile sosyal il müdürlüğüne, sivil toplum kuruluşlarına Batman emniyetine ve valimize çok teşekkür ederiz gerçekten acımızı yakından takip ettiler. Gereğin yapılmasını işitiyoruz biran önce bu kişinin yargılanıp en ağır ceza almasını istiyoruz. Kardeşim 18 yaşında kendini ifade edemiyor yüzde 85 engeli fizik olarak ayakta durabilen sadece gidip gelen bir çocuktur. Konuşamıyor kendini ifade edemiyor. Biz onun başında durarak onu yönlendiriyoruz. Kendi haliyle hiçbir şekilde bir şey yapamıyor" dedi. - BATMAN

Anne Akikol kızına tacizde bulunan kişi için idam istedi
Anne Akikol kızına tacizde bulunan kişi için idam istedi
Anne Akikol kızına tacizde bulunan kişi için idam istedi
Anne Akikol kızına tacizde bulunan kişi için idam istedi
Anne Akikol kızına tacizde bulunan kişi için idam istedi
Anne Akikol kızına tacizde bulunan kişi için idam istedi
Anne Akikol kızına tacizde bulunan kişi için idam istedi
Anne Akikol kızına tacizde bulunan kişi için idam istedi
Anne Akikol kızına tacizde bulunan kişi için idam istedi
Anne Akikol kızına tacizde bulunan kişi için idam istedi

Engelli, Batman, Polis, Salı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Anne Akikol kızına tacizde bulunan kişi için idam istedi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Uzun çalışma saatleri öldürüyor! Felç, kalp hastalıkları ve kalp krizi riski artıyor Uzun çalışma saatleri öldürüyor! Felç, kalp hastalıkları ve kalp krizi riski artıyor Sevgilisinin evli olduğunu öğrenince ayrılmak isteyen genç kadın ensesinden vuruldu Sevgilisinin evli olduğunu öğrenince ayrılmak isteyen genç kadın ensesinden vuruldu Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bahçeli'ye teşekkür etti: Müteşekkiriz Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bahçeli'ye teşekkür etti: Müteşekkiriz Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir personel, ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir personel, ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu'na, oteller bir Instagram paylaşımı için 20 bin TL teklif ediyor Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu'na, oteller bir Instagram paylaşımı için 20 bin TL teklif ediyor Ahsen Eroğlu tatil sezonunu açtı! Peş peşe bikinili karelerini paylaştı Ahsen Eroğlu tatil sezonunu açtı! Peş peşe bikinili karelerini paylaştı Bakan Soylu'nun katıldığı program Twitter'da gündem oldu: Veyis sorar mısın, bir yağmur damlası olsa nereye düşmek ister? Bakan Soylu'nun katıldığı program Twitter'da gündem oldu: Veyis sorar mısın, bir yağmur damlası olsa nereye düşmek ister? Şarkıcı Gülçin Ergül aşk orucunu bozdu! 6 yıllık arkadaşıyla birlikte Şarkıcı Gülçin Ergül aşk orucunu bozdu! 6 yıllık arkadaşıyla birlikte

Son Dakika Haberleri
14:26 Gözlük detayı aşk iddialarını güçlendirdi! Reynmen ile Simay Rasimoğlu ilişki mi yaşıyor?
14:18 Jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isterken, varını yoğunu kaybetti
13:54 Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bahçeli'ye teşekkür etti: Müteşekkiriz
13:53 Ekrem İmamoğlu'nu protesto etmek isteyen bir grup makam aracına saldırdı! Saldırıda bir kadın yaralandı
13:50 Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir personel, ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti
13:49 Eurovision'da uyuşturucu kullandığı iddia edilmişti! Damiano David'in testi negatif çıktı
13:16 Koronavirüs sebebiyle diyabet hastası olan 14 yaşındaki çocuk doktorunu da şaşırttı: Tıp literatürüne geçecek
13:08 Erdoğan'dan, Biden ile görüşmesine günler kala yeni hamle! 20 büyük ABD şirketiyle Türkiye'ye yatırımları görüşecek
13:07 Üs bölgesine maket uçak saldırısı düzenlendi! PKK, bir kez daha hüsrana uğradı: 1 terörist öldürüldü
13:06 Elon Musk'tan kripto paralarda ibreyi terse çeviren paylaşım
Gözlük detayı aşk iddialarını güçlendirdi! Reynmen ile Simay Rasimoğlu ilişki mi yaşıyor? Gözlük detayı aşk iddialarını güçlendirdi! Reynmen ile Simay Rasimoğlu ilişki mi yaşıyor?         
14:26
Jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isterken, varını yoğunu kaybetti Jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isterken, varını yoğunu kaybetti         
14:18
Parkta iki kişi bıçaklı ve silahlı kavgaya tutuşurken, sesleri duyanlar çocuklarını alıp kaçtı Parkta iki kişi bıçaklı ve silahlı kavgaya tutuşurken, sesleri duyanlar çocuklarını alıp kaçtı         
13:57
Ekrem İmamoğlu'nu protesto etmek isteyen bir grup makam aracına saldırdı! Saldırıda bir kadın yaralandı Ekrem İmamoğlu'nu protesto etmek isteyen bir grup makam aracına saldırdı! Saldırıda bir kadın yaralandı         
13:54
Eurovision'da uyuşturucu kullandığı iddia edilmişti! Damiano David'in testi negatif çıktı Eurovision'da uyuşturucu kullandığı iddia edilmişti! Damiano David'in testi negatif çıktı         
13:49
Koronavirüs sebebiyle diyabet hastası olan 14 yaşındaki çocuk doktorunu da şaşırttı: Tıp literatürüne geçecek Koronavirüs sebebiyle diyabet hastası olan 14 yaşındaki çocuk doktorunu da şaşırttı: Tıp literatürüne geçecek         
13:16
Elon Musk'tan kripto paralarda ibreyi terse çeviren paylaşım Elon Musk'tan kripto paralarda ibreyi terse çeviren paylaşım         
13:06
Moderatörlüğüyle sosyal medyada gündem olan Kübra Par, Ahmet Hakan'ın yengesi çıktı Moderatörlüğüyle sosyal medyada gündem olan Kübra Par, Ahmet Hakan'ın yengesi çıktı         
11:51
Annesini satırla öldürüp kafatasını tencerenin içinde saklamıştı! Korkunç cinayeti para için işlediği ortaya çıktı Annesini satırla öldürüp kafatasını tencerenin içinde saklamıştı! Korkunç cinayeti para için işlediği ortaya çıktı         
11:04
Son Dakika! Bahçeli'den Soylu'ya destek sözleri: Kimse İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremez, buna hiçbir alçağın gücü yetmeyecektir Son Dakika! Bahçeli'den Soylu'ya destek sözleri: Kimse İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremez, buna hiçbir alçağın gücü yetmeyecektir         
11:00
Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldıktan sonra dekolteli karelerini paylaştı Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldıktan sonra dekolteli karelerini paylaştı         
10:58
Ticaret Bakanı Muş, Venezuela'dan peynir ithalatı iddiaları hakkında konuştu: 1 gram dahi alınmadı Ticaret Bakanı Muş, Venezuela'dan peynir ithalatı iddiaları hakkında konuştu: 1 gram dahi alınmadı         
10:14
2. el oto satışında yeni dönem! Ekspertiz raporunu sistem üzerine yüklemeyene ceza var 2. el oto satışında yeni dönem! Ekspertiz raporunu sistem üzerine yüklemeyene ceza var         
10:10
Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi         
09:25
Eşi, kardeşinin karısıyla kaçtı! Kadın, canlı yayında isyan etti: Köy evinde 6 saat birlikte kaldılar Eşi, kardeşinin karısıyla kaçtı! Kadın, canlı yayında isyan etti: Köy evinde 6 saat birlikte kaldılar         
09:22
5 milyon kişiyi ilgilendiren paketi, AK Parti Meclis'e sundu! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor 5 milyon kişiyi ilgilendiren paketi, AK Parti Meclis'e sundu! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor         
09:12
Sedat Peker'in tecavüz iddiasını gündeme getiren Bakan Soylu'ya soruldu: O zaman miting yapmasına neden izin verildi? Sedat Peker'in tecavüz iddiasını gündeme getiren Bakan Soylu'ya soruldu: O zaman miting yapmasına neden izin verildi?         
22:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2021 14:34:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Anne Akikol kızına tacizde bulunan kişi için idam istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement