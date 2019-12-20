Anne Asuman Sarp'ın son vedası yürekleri dağladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anne Asuman Sarp'ın son vedası yürekleri dağladı - Son Dakika

Anne Asuman Sarp'ın son vedası yürekleri dağladı

6 saat önce

Uludağ'da kaybolduktan 17 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Aydınlı Efe Sarp, baba ocağı Aydın'ın Karacasu ilçesinde toprağa verildi.

Anne Asuman Sarp'ın son vedası yürekleri dağladı, System.String[]

Uludağ'da kaybolduktan 17 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Aydınlı Efe Sarp, baba ocağı Aydın'ın Karacasu ilçesinde toprağa verildi. Cenaze namazından sonra oğlu mezarlığa götürülürken, oğlu ile son defa vedalaşan anne Asuman Sarp'ın sessiz çığlığı yürekleri dağladı. Bir yandan metanetini koruyup diğer yandan da oğlunun tabutunu seven Asuman Sarp'ı yakınları ve ilçe müftüsü teselli etmeye çalıştı.


Dün akşam saatlerinde baba ocağı Karacasu'ya getirilen Efe Sarp'ın cenazesi cuma namazı öncesi, hayatta olmasalar da babaannesi ve dedesinin yaşadığı Yaylalı Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilip buradan Cumaönü Camisi'ne getirildi. Efe Sarp'ın halası Suna Alpbaz, Efe'nin Karacasu'yu çok sevdiğini ve sanki genç yaşta hayatını kaybedeceğini biliyormuşçasına bu yönde vasiyeti olduğu belirterek, "Efe bir arkadaşına ölmeden önce cenazesinin Karacasu'da babaannesi Fatma Sarp'ın yanında toprağa verilmesini istemiş. Buraları çok severdi. Fırsat bulduğu her an Karacasu'ya gelir Karıncalıdağ'a da tırmanırdı" diye konuştu.


Cumaönü Camisi'nde Müftüvekili Mehmet Karatuğ tarafından kıldırılan cenaze namazına Efe Sarp'ın yakınları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.


Dedesi Muharrem ve babannesi Fatma Sarp'ın mezarının bulunduğu Tabak Haci İbrahimler Mezarlığı'na götürülen Efe Sarp'ın cenazesi vasiyeti üzerine burada toprağa verildi.


Annenin son vedası yürekleri dağladı


Cenaze namazı boyunca kızı Asutan Yalçın ile tabutun hemen kenarında gözyaşları içinde oğlunun son yolculuğunu izleyen anne Asuman Sarp, oğlunun tabutu musalla taşından alınıp mezarlığa götürüleceği sırada herkesten bir dakika müsaade isteyip son kez oğlunun tabutuna sarılarak veda etti. Bir yandan metanetini korumaya çalışan Asuman Sarp'ın son vedası herkesi duygulandırdı. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:33 Kaynak: İHA
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