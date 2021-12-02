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Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı - Son Dakika

Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı

02.12.2021 11:19
Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı

Gaziantep'te 2 aylık bebeğin babası tarafından feci şekilde dövülmesinden sonra Aydın-Denizli Karayolu'ndan gelen görüntü duygulandırdı. Yaşanan kazada aracın çarptığı tay telef olurken, anne atın dakikalarca yavrusunun başından ayrılmaması vatandaşlara duygusal anlar yaşattı.

Aydın- Denizli Karayolu üzerinde Kocagür Mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde meydana gelen kazada karayoluna çıkan tay, otomobilin çarpması sonucu telef oldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Yavrusunun başından bir an olsun ayrılmadı

ANNE AT VATANDAŞLARI DUYGULANDIRDI

Anne at polis ekipleri gelene kadar yavrusunun başından bir an olsun ayrılmayıp, etrafında dönerek tayın yanına kimseyi yaklaştırmadı. Anne atın yüreklere dokunan anları yol kenarında bulunan vatandaşları duygulandırdı. Polis ekipleri tarafından telef olan tay yol kenarına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANTEP'TEN GELEN BEBEĞE ŞİDDET VİDEOSU İNFİAL YARATMIŞTI

Önceki gün Gaziantep'ten gelen bir videoda, 2 aylık bebeğin babası tarafından feci şekilde dövüldüğü görülmüştü. Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntülerin ardından baba Yunus Göç tutuklanmıştı.

Gaziantep, Denizli, Polis, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı - Son Dakika
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