Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı - Son Dakika

Aydın- Denizli Karayolu üzerinde Kocagür Mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde meydana gelen kazada karayoluna çıkan tay, otomobilin çarpması sonucu telef oldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

ANNE AT VATANDAŞLARI DUYGULANDIRDI

Anne at polis ekipleri gelene kadar yavrusunun başından bir an olsun ayrılmayıp, etrafında dönerek tayın yanına kimseyi yaklaştırmadı. Anne atın yüreklere dokunan anları yol kenarında bulunan vatandaşları duygulandırdı. Polis ekipleri tarafından telef olan tay yol kenarına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANTEP'TEN GELEN BEBEĞE ŞİDDET VİDEOSU İNFİAL YARATMIŞTI

Önceki gün Gaziantep'ten gelen bir videoda, 2 aylık bebeğin babası tarafından feci şekilde dövüldüğü görülmüştü. Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntülerin ardından baba Yunus Göç tutuklanmıştı.