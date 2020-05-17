Anne ayı yavrularını dereden geçirmek isterken görüntülendi - Son Dakika

Anne ayı yavrularını dereden geçirmek isterken görüntülendi

Erzurum'un Oltu ilçesinde 3 yavrusunu dereden karşıya geçirmeye çalışan ayı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Erzurum'un Oltu ilçesinde 3 yavrusunu dereden karşıya geçirmeye çalışan ayı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Dokuzdeğirmen Mahallesi'nde dereden karşıya geçen anne ayı, 3 yavrusunun arkasından gelmediğini görünce geri döndü. Anne ayı, bir süre derenin karşısında bekleyip yavrularının dereden geçmesini bekledi. Uzun süreden dereden geçmeyi başaramayan ayı yavruları daha sonra dereden karşıya geçip anneleri ile gözden kayboldu. Ayının yavrularını dereden karşıya geçirme çabası bölgede hayvan otlatan Selami Polat tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Yasemin'den karantina paylaşımı! Makyajsız pozuyla mest etti

"Hepimiz balonuz" diyen Hatice'den havuz başında mini şortlu poz!

Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı

Milyoner'e damga vuran görüntü! Sosyal medya sadece bu ikiliyi konuştu

Ünlü model Larissa Gacemer, "Neden çocuk yapmıyorsunuz?" sorularına isyan etti: Çocuğum olmuyor

"Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı" iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı

5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı

Hadise, İrem Sak'ın "Ne güzel kızlar var" paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen

Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek

Ünlü oyuncunun ABD'de üniversite okuyan kızı koronavirüse yakalandı

61'lik yıldız şarkıcı, banyoda yaptığı selfie ile kalçalarını gösterdi

Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'nin yüzüne yapılan Ali Atay montajına espriyle karşılık verdi: Hoş değil ya

Nusret, 25 bin kişiye dağıttığı hediyelerin sahiplerine ulaştığı anların görüntülerini paylaştı

Sezen Aksu'nun hastalığı tekrarladı: Sık sık atak geçiriyorum

Sanatçı Emel Müftüoğlu, yavru ayının saldırısına uğradı