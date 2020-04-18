Anne ayının yavrularını kurtarma mücadelesi kamerada - Son Dakika

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Anne ayının yavrularını kurtarma mücadelesi kamerada
6 saat önce
Anne ayının yavrularını kurtarma mücadelesi kamerada Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bir ayı bile olsa annelik duygusunun ne kadar önemli ne kadar büyük ve ne kadar vazgeçilmez bir duygu olduğunu gösteren görüntüler cep telefonlarına yansıdı.
Anne ayının yavrularını kurtarma mücadelesi kamerada
RİZE - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bir ayı bile olsa annelik duygusunun ne kadar önemli ne kadar büyük ve ne kadar vazgeçilmez bir duygu olduğunu gösteren görüntüler cep telefonlarına yansıdı.
Çamlıhemşin şehir merkezine 2 yavrusu ile birlikte inen anne ayı, yavrularını kurtarmak ve zarar görmeden şehir merkezinden ormana doğru götürmek için büyük çaba sarf etti. Sabahın ilk ışıklarında cep telefonlarına yansıyan görüntülerde anne ayı 2 yavrusu ile birlikte şehir merkezine indi. Sabaha karşı ise tekrar ormana gitmek isteyen anne ve iki yavrusu, büyük çaba sarf etti. Sarp kayalıklarda büyük zorluk çeken anne ayı, ana yola indi ve sonrasında yavrularını da alarak ormana doğru kaçtı. Bu görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 02:44 Kaynak: İHA
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