Anne Ayıyı Rahatsız Eden Çobanlar Canlarından Oluyordu... Yaşananlar Güvenlik Kamerasında
1 saat önce
Anne ayıyı rahatsız eden çobanlar canlarından oluyordu.
Anne
ayıyı rahatsız eden çobanlar canlarından oluyordu... Yaşananlar güvenlik kamerasında
GİRESUN - Giresun
'un Alucra
ilçesine bağlı Doludere köyünde yaşayan meraklı çobanlar yeni doğum yapan ayının inine taş atınca olanlar oldu.
Atılan taş ve çoban köpeklerinin havlamasıyla ininden bir anda çıkan ayı çobanları korkuttu. Köpeklerin kovaladığı ayının ininden gelen sesleri duyan çobanlardan biri kış uykusuna yatmayan ayının yeni doğum yaptığını anladı. Köpeklerin inden uzak tuttuğu ayının yuvasında ise 3 tane yeni doğmuş yavru ayı gören çobanlar daha sonra inin olduğu alandan uzaklaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:57 Kaynak: İHA
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