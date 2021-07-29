Anne Ayşegül Biçer'in oğluna kavuşacak olması, evlat nöbeti tutan ailelere umut oldu - Son Dakika

Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan anne Ayşegül Biçer'in terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan oğluna kavuşacak olması, evlat nöbeti tutan aileleri umutlandırdı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 696'ncı gününde sürüyor.

Anne Ayşegül Biçer'in 3 yıllık hasretin ardından oğluna kavuşacak olmasının mutluluğunu yaşayan aileler, kendi evlatlarından da gelecek müjdeli haberi bekliyor.

Hakkari'den 9 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Emircan için eylem yapan anne Nihal Çiftçi, AA muhabirine, evladına kavuşacak her ailenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"Bu mutluluğu biz de yaşamak istiyoruz"

"Bu mutluluğu biz de yaşamak istiyoruz. Biz de kurban kesip, davul zurna çalmak istiyoruz. Çocuklarımız bir an önce gelsin de bu mutluluğu yaşayalım." diyen Çiftçi, bu müjdeli haberin kendilerine umut olduğunu belirtti.

Çiftçi, "Bütün çocukları bekliyoruz. Bütün anneleri de çadıra bekliyoruz. Bakın başarıyoruz. Bütün anneler gelsin, çocuklarını PKK'dan, HDP'den istesin. Çocuklarımızı birlikte dağdan indirelim." şeklinde konuştu.

"İnşallah bütün çocuklar dönecek"

Oğluna seslenen Çiftçi, "Oğlum sen de gel, bana mutluluğu yaşat. Gel, devlete teslim ol." diye konuştu.

Oğlu Mehmet için oturma eylemi yapan anne Sariye Tokay da, her gelen evladın kendilerine umut olduğunu belirtti.

"Bugün çok büyük bir sevinç içindeyiz. PKK içinde çözülme var. İnşallah bütün çocuklar dönecek. Bu, anne ve babalar ile bütün Türkiye'nin zaferi." ifadelerini kullanan Tokay, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Tokay, "Oğlum gel. Bak bütün çocuklar döndü, bütün anneler sevindi. Gel sen de bizi sevindir. Burada seni bekliyoruz. Gel bu sevinci bizlere yaşat." dedi.