Üye Girişi
Anne Ayşegül Biçer'in oğluna kavuşacak olması, evlat nöbeti tutan ailelere umut oldu - Son Dakika

Anne Ayşegül Biçer'in oğluna kavuşacak olması, evlat nöbeti tutan ailelere umut oldu

29.07.2021 11:06
Anne Ayşegül Biçer'in oğluna kavuşacak olması, evlat nöbeti tutan ailelere umut oldu, System.String[]

Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan anne Ayşegül Biçer'in terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan oğluna kavuşacak olması, evlat nöbeti tutan aileleri umutlandırdı.

Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan anne Ayşegül Biçer'in terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan oğluna kavuşacak olması, evlat nöbeti tutan aileleri umutlandırdı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 696'ncı gününde sürüyor.

Anne Ayşegül Biçer'in 3 yıllık hasretin ardından oğluna kavuşacak olmasının mutluluğunu yaşayan aileler, kendi evlatlarından da gelecek müjdeli haberi bekliyor.

Hakkari'den 9 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Emircan için eylem yapan anne Nihal Çiftçi, AA muhabirine, evladına kavuşacak her ailenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"Bu mutluluğu biz de yaşamak istiyoruz"

"Bu mutluluğu biz de yaşamak istiyoruz. Biz de kurban kesip, davul zurna çalmak istiyoruz. Çocuklarımız bir an önce gelsin de bu mutluluğu yaşayalım." diyen Çiftçi, bu müjdeli haberin kendilerine umut olduğunu belirtti.

Çiftçi, "Bütün çocukları bekliyoruz. Bütün anneleri de çadıra bekliyoruz. Bakın başarıyoruz. Bütün anneler gelsin, çocuklarını PKK'dan, HDP'den istesin. Çocuklarımızı birlikte dağdan indirelim." şeklinde konuştu.

"İnşallah bütün çocuklar dönecek"

Oğluna seslenen Çiftçi, "Oğlum sen de gel, bana mutluluğu yaşat. Gel, devlete teslim ol." diye konuştu.

Oğlu Mehmet için oturma eylemi yapan anne Sariye Tokay da, her gelen evladın kendilerine umut olduğunu belirtti.

"Bugün çok büyük bir sevinç içindeyiz. PKK içinde çözülme var. İnşallah bütün çocuklar dönecek. Bu, anne ve babalar ile bütün Türkiye'nin zaferi." ifadelerini kullanan Tokay, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Tokay, "Oğlum gel. Bak bütün çocuklar döndü, bütün anneler sevindi. Gel sen de bizi sevindir. Burada seni bekliyoruz. Gel bu sevinci bizlere yaşat." dedi.

Anne Ayşegül Biçer'in oğluna kavuşacak olması, evlat nöbeti tutan ailelere umut oldu
Anne Ayşegül Biçer'in oğluna kavuşacak olması, evlat nöbeti tutan ailelere umut oldu

Halkların Demokratik Partisi, Oturma Eylemi, Çiftçi, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anne Ayşegül Biçer'in oğluna kavuşacak olması, evlat nöbeti tutan ailelere umut oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı: Veriler, büyümenin yüksek oranda gerçekleşeceğine işaret ediyor 10:58 Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı: Veriler, büyümenin yüksek oranda gerçekleşeceğine işaret ediyor Altın güne yükselişle başladı, 498 liradan satılıyor 10:54 Altın güne yükselişle başladı, 498 liradan satılıyor Suriyeli babaya meydan dayağı! 1,5 yaşındaki bebeğine işkence yaptığı iddia edildi 10:40 Suriyeli babaya meydan dayağı! 1,5 yaşındaki bebeğine işkence yaptığı iddia edildi
Televizyonunu satışa çıkaran vatandaştan çaresiz ilan: Bebek bezi ve maması ile takas olur 10:03 Televizyonunu satışa çıkaran vatandaştan çaresiz ilan: Bebek bezi ve maması ile takas olur Alevi ve Bektaşi derneklerinden İBB'ye ismi tepkisi: Eğlence programına bu isim koyulmaz 09:42 Alevi ve Bektaşi derneklerinden İBB'ye ismi tepkisi: Eğlence programına bu isim koyulmaz Son Dakika: ABD'nin Alaska eyaletinde 8.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, tsunami alarmı verildi 09:37 Son Dakika: ABD'nin Alaska eyaletinde 8.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, tsunami alarmı verildi
Sevgilisinin yüzüne asit attığı Berfin Özek, o şahısla barışma günlerini anlattı: İntikam almak için gittim 09:10 Sevgilisinin yüzüne asit attığı Berfin Özek, o şahısla barışma günlerini anlattı: İntikam almak için gittim Eşiyle tartışan genç kadın kafasına sıktı, ölüm haberini alan yakınları damada saldırdı 23:37 Eşiyle tartışan genç kadın kafasına sıktı, ölüm haberini alan yakınları damada saldırdı

Son Dakika Haberleri
11:07 Tuğba Özay, felç geçirdi! Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanmış
10:58 Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı: Veriler, büyümenin yüksek oranda gerçekleşeceğine işaret ediyor
10:54 Altın güne yükselişle başladı, 498 liradan satılıyor
10:53 ABD'deki 8.2'lik depremin görüntüleri korkuttu! Sokaklar siren sesleriyle inledi
10:49 Mehmet Ali Erbil, çocukluk yıllarını anlatırken ''Annem bizi eşine çok ezdirdi'' diyerek gözyaşlarını tutamadı
10:40 Suriyeli babaya meydan dayağı! 1,5 yaşındaki bebeğine işkence yaptığı iddia edildi
10:38 Son Dakika: Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'ne yönelik roketli saldırı yapıldı
10:13 İYİ Partili İlay Aksoy'un paylaştığı Afgan mültecilerle ilgili video sosyal medyada tepki topladı
10:03 Televizyonunu satışa çıkaran vatandaştan çaresiz ilan: Bebek bezi ve maması ile takas olur
09:59 Bülent Ersoy, Bodrum tatilinde makyajsız görüntülendi
Tuğba Özay, felç geçirdi! Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanmış Tuğba Özay, felç geçirdi! Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanmış         
11:08
ABD'deki 8.2'lik depremin görüntüleri korkuttu! Sokaklar siren sesleriyle inledi ABD'deki 8.2'lik depremin görüntüleri korkuttu! Sokaklar siren sesleriyle inledi         
10:54
Mehmet Ali Erbil, çocukluk yıllarını anlatırken ''Annem bizi eşine çok ezdirdi'' diyerek gözyaşlarını tutamadı Mehmet Ali Erbil, çocukluk yıllarını anlatırken ''Annem bizi eşine çok ezdirdi'' diyerek gözyaşlarını tutamadı         
10:50
İYİ Partili İlay Aksoy'un paylaştığı Afgan mültecilerle ilgili video sosyal medyada tepki topladı İYİ Partili İlay Aksoy'un paylaştığı Afgan mültecilerle ilgili video sosyal medyada tepki topladı         
10:14
Bülent Ersoy, Bodrum tatilinde makyajsız görüntülendi Bülent Ersoy, Bodrum tatilinde makyajsız görüntülendi         
10:00
Kene belası geri döndü! Genç kadın, hastanede hayatını kaybetti Kene belası geri döndü! Genç kadın, hastanede hayatını kaybetti         
09:40
Manavgat felaketinin sonucu gün ağarınca ortaya çıktı! Manavgat'taki yangın kareleri yürek burktu Manavgat felaketinin sonucu gün ağarınca ortaya çıktı! Manavgat'taki yangın kareleri yürek burktu         
09:13
Son Dakika: Alevlere esir olan Manavgat'tan acı haber! 82 yaşındaki bir vatandaşımız hayatını kaybetti Son Dakika: Alevlere esir olan Manavgat'tan acı haber! 82 yaşındaki bir vatandaşımız hayatını kaybetti         
09:08
Sevgilisiyle barışan Şeyma Subaşı'dan uzun bir aradan sonra ilk poz geldi! Mesajı da bir hayli dikkat çekici Sevgilisiyle barışan Şeyma Subaşı'dan uzun bir aradan sonra ilk poz geldi! Mesajı da bir hayli dikkat çekici         
22:43
Kışkırttığı fil tarafından feci şekilde ezilerek hayatını kaybetti Kışkırttığı fil tarafından feci şekilde ezilerek hayatını kaybetti         
22:41
Osmaniye'de çıkan orman yangını sürüyor! Tedbir amacıyla evler boşaltıldı Osmaniye'de çıkan orman yangını sürüyor! Tedbir amacıyla evler boşaltıldı         
22:21
Gonca Vuslateri'den radikal imaj değişikliği! Görenler gözlerine inanamadı Gonca Vuslateri'den radikal imaj değişikliği! Görenler gözlerine inanamadı         
21:54
Kaza sonucu hastaneye kaldırılan adamı eli ve ayağından yatağa bağladılar Kaza sonucu hastaneye kaldırılan adamı eli ve ayağından yatağa bağladılar         
21:13
Eski Güzellik Kraliçesi Regina Turner'ın evliliği boyunca eskortluk yaptığı ortaya çıktı Eski Güzellik Kraliçesi Regina Turner'ın evliliği boyunca eskortluk yaptığı ortaya çıktı         
19:55
Bakan Soylu'dan düzensiz göçmen eleştirilerine anlamlı yanıt: Memleket zor dönemdeyken bileziklerini gönderdiler Bakan Soylu'dan düzensiz göçmen eleştirilerine anlamlı yanıt: Memleket zor dönemdeyken bileziklerini gönderdiler         
17:35
"Bana itaat sözü verdiniz" diyen Oğuzhan Asiltürk'e Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu cevap verdi         
17:34
Motosiklette iç çamaşırı görünen kadını kameraya alıp hakaret etti! Çığ gibi tepki topladı Motosiklette iç çamaşırı görünen kadını kameraya alıp hakaret etti! Çığ gibi tepki topladı         
16:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2021 11:17:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Anne Ayşegül Biçer'in oğluna kavuşacak olması, evlat nöbeti tutan ailelere umut oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement