Anne Baba Çocuk Hepimiz Şiirle Tek Nefesiz" Projesi
1 saat önce
Sivas Yavuz Selim İlkokulu öğrencileri, "Anne Baba Çocuk Hepimiz Şiirle Tek Nefesiz" projesi kapsamında anne ve babalarıyla şiir okudu.
Sivas
Yavuz Selim
İlkokulu öğrencileri, "Anne
Baba Çocuk Hepimiz Şiirle Tek Nefesiz" projesi kapsamında anne ve babalarıyla şiir okudu.
Okulun konferans salonunda düzenlenen programda anne ve babalar çocukları ile şiir okudu.
Projeye destek veren veli ve öğretmenlere teşekkür eden Okul Müdürü
Süleyman Öcalan
, "Öğrenciler, seçtikleri şairlerin şiirlerini anne ve babasıyla birlikte okudu. Bu projede öğrencinin anne ve babasıyla ortak bir paylaşımda bulunmasını, hayata biraz da şiirin penceresinden bakmalarını amaçladık." dedi.
Şiir okuma etkinliği Muzaffer Sarısözen
Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin müzik dinletisiyle sona erdi.
Etkinliği okul müdürleri, öğretmenler ve veliler izledi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:58 Kaynak: AA
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