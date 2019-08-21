Anne baba katline 2 kez müebbet

Kartal'da anne ve babasını yaşadıkları evde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Emrah Öztürk, "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

Kartal'da anne ve babasını yaşadıkları evde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Emrah Öztürk, "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Emrah Öztürk ve avukatı katıldı.

Duruşmada son sözü sorulan Emrah Öztürk, olay anını hatırlamadığını savunarak, "Çocukluğumdan bugüne kadar gelen problemler nedeniyle ve biriken sıkıntılarımdan dolayı rahatsızlığım da söz konusuydu. Pişmanım. Yoksa bir insan anne ve babasını nasıl öldürür?" dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Emrah Öztürk'ü annesi Hatice ve babası Bülent Öztürk'ü kasten öldürdüğü gerekçesiyle önce 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Öztürk'ün mahkeme heyetine saygılı davranmasını takdiri indirim nedeni sayan heyet, sanığın 2 kez müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Mahkeme heyeti, Öztürk'ün tutukluluk halinin de devamını kararlaştırdı.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 1 Mart 2018'de Kartal Uğur Mumcu Mahallesi Akşemsettin Caddesi Zambak Sokağı'ndaki bir sitede oturan Bülent ve Hatice Öztürk çiftinin ihbar üzerine ikamet ettikleri evde cansız bedenlerinin bulunduğu anlatılmıştı.

Olayın meydana geldiği yerde bulunan kamera görüntülerinin incelenmesinde evden en son sanık Emrah Öztürk'ün çıktığının tespit edildiği belirtilen iddianamede, Öztürk'ün alınan ifadesinde, ölen kişilerin anne ve babası olduğunu, aynı adreste yaşadıklarını anlattığı kaydedilmişti.

İddianamede, sanık Öztürk'ün suç tarihinde bankadan borcunun ödenmesi için bilgi geldiğini, ödemezse hapis cezasıyla karşılaşabileceğinin bildirildiğini, bu nedenle durumu anne ve babasıyla paylaştığını, bu konuda aralarında tartışma yaşandığını, anne ve babasının kendisine hakaret içeren sözler söylemesi üzerine öfkelendiğini, mutfaktan aldığı et bıçağı ile anne ve babasını öldürdüğünü itiraf ettiği aktarılmıştı.

İddianamede, sanık Öztürk'ün "üst soydan birine karşı kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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