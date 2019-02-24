Son Dakika Haberleri: Anne-baba Kazada Öldü, Çocukları Yaralandı - Düzce

Anne-baba Kazada Öldü, Çocukları Yaralandı - Düzce

54 dakika önce

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında anne-baba hayatını kaybetti, 1 yaşındaki çocukları yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında anne-baba hayatını kaybetti, 1 yaşındaki çocukları yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otoyolun Ankara istikameti Gümüşova rampaları mevkisinde ismi henüz öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 41 BB 948 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlık alana girdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede otomobil sürücüsü ile eşi Didem Bozkurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan çiftin 1 yaşındaki çocukları ise Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 02:14 Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu, Anne, Düzce, Güncel
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