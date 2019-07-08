Son Dakika Haberleri: Anne, baba, teyze, amca: Küçük kızı kullanarak vurgun yaptılar
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Anne, baba, teyze, amca: Küçük kızı kullanarak vurgun yaptılar

56 dakika önce

Bartın'da 14 yaşındaki küçük kızlarını kullanarak ağına düşürdükleri vatandaşlardan şantaj yoluyla para toplayan aile boyu şebeke çökertildi.

Anne, baba, teyze, amca: Küçük kızı kullanarak vurgun yaptılar, System.String[]
Bartın'da 14 yaşındaki küçük kızlarını kullanarak ağına düşürdükleri vatandaşlardan şantaj yoluyla para toplayan aile boyu şebeke çökertildi. Bartın'da anne, baba, teyze ve amcanın yer aldığı şantaj olayında 14 yaşındaki küçük kız kullanılarak ağa düşürülen vatandaşlardan milyonlarca para toplayan şebeke çökertildi. Edinilen bilgilere göre Z.A. isimli şahıs Bartın İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak kendisine şantaj yapan sosyal medya aracılığı ile tanıştığı ismini Sevgi Çağlar olarak bildiği kişiye 1 yıldır belirli aralıklarla 1 milyon 287 bin 642 TL. para yolladığını ifade ederek şikayetçi oldu. Şikayetin ardından çalışmalara başlayan Bartın Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Sevgi Çağlar ismi ile sosyal medya hesabı açanın M.Ö. olduğunu tespit etti. Şüpheli şahsı gözaltına alan ekipler, yapılan sorguda büyük oyunu ortaya çıkarttı. M.Ö.'nün maddi durumu iyi insanları belirleyerek 14 yaşındaki kızını sosyal medya aracılığı ile görüştürdüğü ve fotoğraf ve görüntü elde ettiği kişilerden de, durumu sonradan öğrenmiş gibi yaparak, "Seni yakaladım. Mahkemeye vereceğim" diyerek şantaj yoluyla para topladığı belirlendi. M.Ö.'nün ayrıca şantaja boyun eğmeyenleri de, "Yaşı küçük çocuğuma internet üzerinden cinsel taciz yapıldı" diye şikayet ettiği tespit edildi. Emniyet ayrıca kontrol ettiği para trafiğinde şantaj şebekesinde M.Ö'nün kocası, erkek kardeşi, görümcesi ve kayınbiraderin de olduğunu belirledi. Emniyet müştekiler tarafından yatırılan paraların bankadan M.Ö. ve kocası S.Ö tarafından çekildiğine ait görüntülere de ulaştı. Şüphelilerin aynı yöntem ile Mersin'de de bir vatandaştan 518 bin TL aldığını da tespit eden Asayiş Şube ekipleri Ankara, Kayseri, ve Elazığ'da eş zamanlı olarak düzenlediği operasyon neticesinde M.Ö, S.Ö, D.E., E.D., F.S., F.S, C.Ç., Y.E. ve M.Ö.'yü gözaltına aldı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda hesap cüzdanı, müştekilere ait olduğu düşünülen 79 bin TL para bilgisayarlar, flash bellek ve dijital dokümanlar ele geçirildi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Bartın İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
(Akif Yaman/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:20 Kaynak: İHA
Bartın, Anne, Güncel
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