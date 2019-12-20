Anne, baba ve üç kızının en mutlu günleri "29 Haziran" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anne, baba ve üç kızının en mutlu günleri '29 Haziran' - Son Dakika

Anne, baba ve üç kızının en mutlu günleri "29 Haziran"

6 saat önce

Bilecik'te 29 Haziran 1995'teki düğünle dünyaevine giren Fikret ve Zerrin Kaya çifti, nüfus cüzdanlarında doğum günü 29 Haziran yazılı olan 7, 19 ve 21 yaşlarındaki kızlarının doğum günleri ile evlilik yıl dönümlerini birlikte kutluyor.

Anne, baba ve üç kızının en mutlu günleri

Bilecik'te 29 Haziran 1995'teki düğünle dünyaevine giren Fikret ve Zerrin Kaya çifti, nüfus cüzdanlarında doğum günü 29 Haziran yazılı olan 7, 19 ve 21 yaşlarındaki kızlarının doğum günleri ile evlilik yıl dönümlerini birlikte kutluyor.

Bozüyük ilçesinde yaşayan Fikret ve Zerrin Kaya çifti, 29 Haziran 1995'teki düğünle yuva kurdu. Çift, ilk kez 1998 yılında anne ve baba olma mutluluğu yaşadı. Çiftin ikinci çocukları 2000, üçüncü çocukları ise 2012'de doğdu.

Çiftin düğün tarihi ile çocuklarının nüfus cüzdanlarının doğum tarihi bölümünde "29 Haziran" yazdığını öğrenenler, şaşkınlık yaşıyor.

Evlilik yıl dönümü ve doğum günlerine ortak kutlama

Kaya ailesi, kendileri için özel bir tarihe dönüşen 29 Haziran'da hem evlilik yıl dönümünü hem de çocuklarının doğum gününü kutluyor.

Harita mühendisi babanın işi gereği şehir dışında bulunması nedeniyle bu yıl haziran ayında bir araya gelemeyen aile, ortak kutlamayı gecikmeli olarak Bozüyük'teki bir kafede gerçekleştirdi.

Kutlamada baba Fikret Kaya, kızlarına sevgisini anlatmak için yazıp bestelediği şarkıyı söyledi.

Fikret Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 29 Haziran tarihinin ailesi için özel önemi bulunduğunu söyledi.

Düğün tarihlerinin 29 Haziran 1995 olduğunu anlatan Kaya, "Güzel bir yuvamız oldu. 29 Haziran 1998'de Sevgi, 29 Haziran 2000'de İlayda, ondan 12 yıl sonra 29 Haziran'da da Ayşenaz dünyaya geldi. Çocuklarımız sezaryenle dünyaya geldi. Evlilik yıl dönümümüz ve üç kızımın doğum tarihi de aynı gün. Araştırdım, dünyada böyle bir örnek de yok." dedi.

Anne Zerrin Kaya da tarihle ilgili bu durumu öğrenenlerin hayrete düştüğünü anlattı.

Çiftin büyük kızı Sevgi Kaya, kardeşleri ile doğum günü aynı olduğu için kendisini şanslı hissettiğini dile getirdi.

Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:42 Kaynak: AA
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