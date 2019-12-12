Anne babalar çocukları ile birlikte kitap okudu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anne babalar çocukları ile birlikte kitap okudu - Son Dakika

Anne babalar çocukları ile birlikte kitap okudu

6 saat önce

Denizli Pamukkale Belediyesi tarafından "Birlikte Okuyoruz" adıyla yapılan etkinlikte anne babalar okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklarla kitap okudu.

Anne babalar çocukları ile birlikte kitap okudu, System.String[]

Denizli Pamukkale Belediyesi tarafından "Birlikte Okuyoruz" adıyla yapılan etkinlikte anne babalar okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklarla kitap okudu. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Aileleriyle birlikte kitap okuyan çocukların bunu alışkanlık haline getirmelerini ve bilinçli bir okur yazar olmaları çok önemli" dedi.


Pamukkale Belediyesi "Birlikte Okuyoruz" etkinliğinde veliler çocuklarına kitap okudu. Pamuk Kafe Üniversite'de gerçekleşen etkinliğe veliler ve çocukları yoğun ilgi gösterdi. Kitap okuma etkinliğinin yanı sıra çocuklara oyunlar oynatılarak hoş zaman geçirmeleri sağlandı. Sosyolog Barış Balcı tarafından yapılan sunumda ailelere, çocuklarına kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için neler yapmaları gerektiği anlatıldı.


Program hakkında değerlendirmelerde bulunan Sosyolog Barış Balcı, "Burada güzel bir etkinliğin parçası olarak görev alıyorum. Amacımız 'Birlikte Okuyoruz' başlığı altında çocuklarımıza küçük yaşta okumanın alışkanlık haline getirilmesiyle ilgili model olmak. Onlara anlatmak veya söylemek yerine bu konuda davranışlarımızla hareketlerimizle bizzat göstermek. Artık çocuklarımızın bilgi çağında bilgiye ulaşmayla ilgili birçok rakipleri var. Onlara okumayı sevdirmek konusunda yapılacak bu küçük faaliyetler gelecekleriyle ilgili çok güzel kazanımlar sağlayacaktır" dedi.


"Kitap okuyan çocukların bunu alışkanlık haline getirmeleri çok önemli"


Geleceğin teminatı çocukların hayata en iyi şekilde hazırlanması için bir çok projelerinin olduğunu belirten Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ise çocukların ilk örnek aldığı kişilerin anne ve babalar olduğunu hatırlattı. Başkan Örki, "Aileleriyle birlikte kitap okuyan çocukların bunu alışkanlık haline getirmelerini ve bilinçli bir okur yazar olmaları çok önemli. Pamukkale Belediyesi olarak farkındalık etkinliği düzenledik. Umarım bu etkinlik hepimize bir örnek teşkil eder ve kitap okumanın sadece bir ders veya zorunluluk olarak değil isteyerek yapılan bir aktivite olduğunu benimsetir. Kısacası okumak hayattır" diye konuştu. - DENİZLİ

Pamukkale, Denizli, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 04:00 Kaynak: İHA
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