Son Dakika Haberleri: Anne-babalar için "yetenek" farkındalığı
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Anne-babalar için "yetenek" farkındalığı

6 saat önce

Seyhan Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü aracılığıyla anne-babalara yönelik "Çocuklar Nasıl Başarır?" ve "21.Yüzyıl Başarı becerileri" konulu konferans düzenledi.

Anne-babalar için

Seyhan Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü aracılığıyla anne-babalara yönelik "Çocuklar Nasıl Başarır?" ve "21.Yüzyıl Başarı becerileri" konulu konferans düzenledi.


Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezinde verilen konferansta Akademisyen Yazar Bahar Eriş, anne-babalara çocuklarının içinde keşfedilmeye değer yeteneklerin ortaya çıkarılmasına katkı verecek bilgiler aktardı.


Ücretsiz olarak gerçekleştirilen konferansta konuşan Eriş, kazanılmış özgüvenin, balon özgüvenden farklı olarak çaba, bilgi ve beceriyle elde edilen somut sonuçlardan elde edildiğini aktardı. Çocuğu pohpohlamak ya da işini kolaylaştırmanın veya onun yerine işini yapmanın doğru olmadığını ifade eden Eriş, "Çocuğun işini kolaylaştırmak yerine, potansiyelini performansa çevirecek beceriler kazandırmak en doğru olandır" dedi.


Anne ve babaların sorularını da yanıtlayan Akademisyen Yazar Bahar Eriş'e konferans sonunda Başkan Akif Kemal Akay tarafından plaket sunuldu. - ADANA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:56 Kaynak: İHA
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