Anne-babalara YKS başarısını olumlu yönde etkileyecek tavsiyeler - Son Dakika

Anne-babalara YKS başarısını olumlu yönde etkileyecek tavsiyeler

17.05.2021 12:08
Anne-babalara YKS başarısını olumlu yönde etkileyecek tavsiyeler, System.String[]

Üniversite sınavlarına hazırlık döneminde adayların ruhsal durumlarının çok önemli olduğunu ve anne baba tutumlarının da adayların moral hazırlığında büyük ölçüde etkili olduğunu vurgulayan Öğr. Gör.

Üniversite sınavlarına hazırlık döneminde adayların ruhsal durumlarının çok önemli olduğunu ve anne baba tutumlarının da adayların moral hazırlığında büyük ölçüde etkili olduğunu vurgulayan Öğr. Gör. Barış Tuncer, sınav hazırlık sürecinde ebeveynlerin çocuklarına yardımcı olmaları gerektiğini vurguladı. Tuncer, anne babaların sınava hazırlanan adaylara karşı sergilemesi gereken olumlu davranış ve söylemleri anlattı.

Altınbaş Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Program Başkanı Öğr. Gör. Barış Tuncer, sınava hazırlık sürecinde çocuklarla empati kurmanın önemine vurgu yaparak, "Çocuğunuz ders çalışırken evde sessizliği sağlayın. O ders çalışırken yüksek sesle televizyon izlemeyin ve siz de kitap okumak gibi faaliyetler yapın" dedi.

SINAV KAYGIYISYLA BAŞ ETME YÖNTEMLERİ

Sınav kaygısıyla baş etme yöntemlerinin öğrenmeyi de olumlu etkilediğini belirten Tuncer, "Davranışlarınızla ve sözlerinizle 'yapabileceğine inanıyorum' mesajları verin. Çocuğunuzun sınav konusundaki duygu, düşünceleri, korku, kaygı ve endişelerini paylaşmasına izin verin. İç dünyasını, duygu ve düşüncelerini keşfetmesi ve ifade etmesi için onu destekleyin. Çocuğunuz konuşurken başka hiçbir şeyle (telefon vb.) ilgilenmeden onu ilgiyle dinleyin" diye konuştu.

Empati kurmanın ve sınava hazırlanma sürecine öğrencinin gözünden bakmanın önemine değinen Öğr. Gör. Barış Tuncer, "Empati kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koyup, dünyaya ve olaylara onun gözünden bakmak ve onun duygu ve düşüncelerini anlayarak bunları kendi cümlelerimizle ona iletmektir. Okul ve sınav sürecinin çok zor ve çok yoğun olduğundan, derslerin ve konuların çok fazla olduğundan bu yüzden bunaldığını söyleyen öğrenciye 'Ders ve konu sayısı fazla olduğu için kaygılanıyorsun, endişelisin' demek empatik bir tepkidir ve çocuk anlaşıldığını hissedecektir" ifadelerini kullandı.

HEDEF BELİRLEMESİNE YARDIMCI OLUN

Başarma isteği, hevesi oluşturmanın ve öğrencinin yetenek ve ilgilerine uygun bir hedef belirlemenin olumlu bir etki yaratacağını söyleyen Tuncer şu ifadeleri kullandı:

"Ders çalışması vb. karşılığında rüşvet teklif etmeyin (para, araba vb). Bu gence, aslında yapmakla yükümlü olduğu bir davranıştan kazanç sağlama yolunu açar. Başarılı olabilmesi için öğrencinin içten güdülenmesi gerekir. İçsel güdülenmede bireyi davranışa iten güç (güdü kaynağı) bireyin kendisindedir. Bireyin kendi içsel ödüllendirme sistemi önemlidir. İçsel güdülenen öğrenciler daha çok başarılı olurlar."

Deneme sonuçları kötü olduğunda sadece sonuca odaklı bir değerlendirme yapmak yerine, çocuğunuzun gösterdiği çabaya ve çabayı takdir eden bir yaklaşıma odaklanmak gerektiğini ifade eden Barış Tuncer, "Çocuğunuza duyduğunuz sevgi ve saygının, verdiğiniz değerin sınava bağlı olmadığını, her koşulda sevgi, saygıya değer bir varlık olduğunu söyleyin ve davranışlarınızla bunu çocuğunuza hissettirin. Çocuğunuzun sevgiye, desteğe ve güvenebileceği bir kişiye ihtiyacı olduğunu unutmayın. Sınava hazırlığı sürecinde onun güvenebileceği, içini dökebileceği, korkularını, kaygılarını,

Ders zamanlarında TV, internet, cep telefonu, bilgisayar oyunu vb. aktivitelerine kısıtlamalar getirip kontrol edilmesi gerektiğini de belirten Tuncer, "Ders çalışmadığında, test çözmediğinde bu tür aktivitelerden çocuğunuzu mahrum bırakarak, bu aktivitelere kısıtlamalar getirin" diye konuştu.


Anne-babalara YKS başarısını olumlu yönde etkileyecek tavsiyeler

Barış Tuncer, Üniversite, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Anne-babalara YKS başarısını olumlu yönde etkileyecek tavsiyeler - Son Dakika


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