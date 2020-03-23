Son Dakika › Dünya › Anne-babaların Covid-19 korkusu: Bize bir şey olursa çocuğumuza nasıl bakarız? - Son Dakika Dünya
Anne-babaların Covid-19 korkusu: Bize bir şey olursa çocuğumuza nasıl bakarız?
24 dakika önce
Anne-babaların, "Bebek maması, bebek bezi gibi malzemeler bir şekilde karşılanır ama ya bize bir şey olursa çocuğumuzla nasıl ilgileniriz, herkesten uzak durduğumuz şu dönemde kimden yardım alabiliriz?" sorusunu uzmanlar yanıtlıyor.
Covid-19 salgını daha önce aklımıza gelmeyen ya da düşüne gereği duymadığımız soruları ve kaygıları da beraberinde getirdi. "Salgın ne zaman geçecek, bulaşırsa tedavi olabilir miyim, kendimi nasıl korumalıyım" gibi sıkça sorulanlara yanıtlar aranırken, anne babaların endişeleri ise bambaşka: Bize bir şey olursa çocuğumuza nasıl bakarız?
Hastalığın hızlı yayılımını önlemek için bu günlerde elzem olan sosyal mesafeyi koruma, insanlardan uzak durma, olabildiğince evden çıkmama gibi uyarılar günlük hayatı oldukça zora koşuyor, hele bir de evde bakıma muhtaç bir bebeğiniz varsa.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 08:16
Son Dakika Trump'ın koronavirüse karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay: Sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu düşünmüyorum Biner liralık desteği duyanlar riski hiçe sayıp soluğu vakıfta aldı Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu yaşadıklarını anlattı