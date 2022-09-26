Bu sırada henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten 3 yasındaki kız çocuğu, 20'inci katta bulunan daireden düşerek hayatını kaybetti.

İstanbul 'da yalnız yaşayan eşinin evine giden yabancı uyruklu kadın, burada eski eşiyle henüz nedeni belirlenmeyen bir konu hakkında tartışmaya başladı.

Kaynak: İHA

İstanbul, Esenyurt, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Anne-babanın tartışması feci olayla bitti! 3 yaşındaki kızları 20. kattan düşüp hayatını kaybetti - Son Dakika

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