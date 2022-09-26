Anne-babanın tartışması feci olayla bitti! 3 yaşındaki kızları 20. kattan düşüp hayatını kaybetti - Son Dakika
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Anne-babanın tartışması feci olayla bitti! 3 yaşındaki kızları 20. kattan düşüp hayatını kaybetti

26.09.2022 14:10

İstanbul Esenyurt'ta anne ve baba evde tartışırken, 3 yaşındaki kızları 20'inci katta aşağı düşerek yaşamını yitirdi. Acılı annenin, aşağı inip çocuğuna sarılması cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

İstanbul'da yalnız yaşayan eşinin evine giden yabancı uyruklu kadın, burada eski eşiyle henüz nedeni belirlenmeyen bir konu hakkında tartışmaya başladı.

20. KATTAN DÜŞEN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Bu sırada henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten 3 yasındaki kız çocuğu, 20'inci katta bulunan daireden düşerek hayatını kaybetti.

Anne ve babanın tartışması en acı olayla bitti! 20. kattan düşen 3 yaşındaki kızları öldü

AŞAĞI İNİP KIZININ CANSIZ BEDENİNE SARILDI

Acılı annenin, aşağı inip çocuğuna sarılması cep telefonu kamerasına yansıdı. Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Anne ve babanın tartışması en acı olayla bitti! 20. kattan düşen 3 yaşındaki kızları öldü
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Reel Kapital, yoluna 'TFG İstanbul Menkul Değerler AŞ' olarak devam ediyor Reel Kapital, yoluna 'TFG İstanbul Menkul Değerler AŞ' olarak devam ediyor Esenyurt'ta 20. kattaki pencereden düşen 2 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi Esenyurt'ta 20. kattaki pencereden düşen 2 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi
Kaynak: İHA

İstanbul, Esenyurt, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Anne-babanın tartışması feci olayla bitti! 3 yaşındaki kızları 20. kattan düşüp hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Anne-babanın tartışması feci olayla bitti! 3 yaşındaki kızları 20. kattan düşüp hayatını kaybetti - Son Dakika
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