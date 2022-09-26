İstanbul'da yalnız yaşayan eşinin evine giden yabancı uyruklu kadın, burada eski eşiyle henüz nedeni belirlenmeyen bir konu hakkında tartışmaya başladı.
Bu sırada henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten 3 yasındaki kız çocuğu, 20'inci katta bulunan daireden düşerek hayatını kaybetti.
Acılı annenin, aşağı inip çocuğuna sarılması cep telefonu kamerasına yansıdı. Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Anne-babanın tartışması feci olayla bitti! 3 yaşındaki kızları 20. kattan düşüp hayatını kaybetti - Son Dakika