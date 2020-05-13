Anne babasından ayrı kalan çocuğun doğum gününü jandarma kutladı - Son Dakika
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Anne babasından ayrı kalan çocuğun doğum gününü jandarma kutladı

6 saat önce

Ordu'da, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle anne ve babasından yaklaşık 2 ay ayrı kalan Kerem Kurt'un 4'üncü yaş gününü jandarma ekipleri kutladı.

Anne babasından ayrı kalan çocuğun doğum gününü jandarma kutladı, System.String[]

Ordu'da, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle anne ve babasından yaklaşık 2 ay ayrı kalan Kerem Kurt'un 4'üncü yaş gününü jandarma ekipleri kutladı.

İstanbul'da yaşayan Ali Fuat ve Rumeysa Arslan Kurt çifti, yaklaşık 2 ay önce çocukları Kerem Kurt'u Kovid-19 tedbirleri kapsamında Perşembe ilçesinin Hacılar Mahallesi'nde yaşayan dedesi Zeki Arslan'ın yanına bıraktı.

Tedbirlerin artırılması nedeniyle Kerem'e kavuşamayan anne Rumeysa Arslan Kurt, oğlu için doğum günü sürprizi yapmak istedi.

Bunun üzerine Perşembe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle irtibata geçen anne, oğlunun 4'üncü yaş gününün kutlanmasını rica etti.

Annenin istediğini geri çevirmeyen jandarma ekipleri, pasta alarak Hacılar Mahallesi'ne gitti.

Burada minik Kerem'in yaş gününü kutlayan ekipler, çocuğa oyuncak hediye etti.

Anne Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu süreci sevdiklerinden ayrı yaşayarak geçirdiklerini belirterek, oğlu yanında olamasa da jandarma yardımıyla doğum gününü kutladıklarını söyledi.

Kurt, kendilerini bu süreçte yalnız bırakmayan jandarma ekiplerine de teşekkür etti.

Jandarma, Ordu, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 05:42 Kaynak: AA


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