Anne babasını öldürüp intihar eden gencin "hoşça kalın" mesajı ortaya çıktı - Son Dakika

Çorlu'nun Alipaşa Mahallesi'nde Eren Aslankılıç (20), evde oturdukları sırada annesi Nurhan(57) ve babası emekli subay Ali Aslankılıç (60) ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Eren Aslankılıç, babasına ait tabancayla anne ve babasına ateş edip, ardından aynı silahla kendisini de vurdu.

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Nurhan ve eşi Ali Aslankılıç'ın yaşamlarını yitirdiği belirlendi. İlk müdahalesinin ardından yaralı olarak Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eren Aslankılıç da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

OLAYDAN ÖNCE ARKADAŞLARINA "HOŞÇAKALIN" MESAJI ATMIŞ

Anne ve babasını öldürüp, ardından intihar eden, iki yıllık üniversite okuyup fizyoterapi eğitimi aldığı belirtilen Eren Aslankılıç'ın, olaydan önce arkadaşlarına cep telefonuyla 'hoşça kalın' mesajı attığı öğrenildi. Aslankılıç ailesinin cenazeleri, Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından alınıp toprağa verilmek üzere Ankara'ya götürüldü.